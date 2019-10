Live – Non è la d’Urso passa al lunedì: Barbara trasloca all’improvviso

Palinsesti Mediaset, Live – Non è la d’Urso passa al lunedì

Live – Non è la d’Urso cambia collocazione e passa al lunedì. Non è stata ancora data la conferma da parte di Mediaset ma secondo delle fonti ben informate di Dagospia pare che i fatti stiano proprio così, e non è neanche difficile crederci perché il lunedì il programma potrebbe dare molto di più. Ricordiamo che Barbara d’Urso è riuscita a stare più o meno sul 12%, e talvolta anche a superarlo, invitando ospiti-bomba come Matteo Salvini e Giorgia Meloni, politici che in una serata meno affollata avrebbero forse fatto raggiungere alla conduttrice e al suo team autoriale dei risultati migliori. Le conferme scarseggiano, però ci sono insomma molti elementi che non ci inducono a escludere a propri questo cambiamento.

Live – Non è la d’Urso al lunedì dopo Temptation Island Vip 2, le altre novità

La collocazione al lunedì di Live – Non è la d’Urso sarebbe possibile dopo la fine di Temptation Island Vip 2 che quest’anno tra l’altro è riuscito a fare degli ottimi ascolti anche contro Il Commissario Montalbano. Non si tratta inoltre degli unici cambiamenti annunciati in questo periodo: ricordiamo che il Grande Fratello Vip sarebbe dovuto andare in onda a fine ottobre e che invece inizierà in un imprecisato inizio 2020 che potrebbe essere o il 7 gennaio oppure – notizie degli ultimi giorni – il 3 febbraio. E non è finita qui: il palinsesto infatti a novembre si arricchirà di un altro chiacchieratissimo programma, il noto Adrian, che per il suo ritorno in Tv vedrà Celentano scendere in campo e cercare di portare gli ascolti a livelli accettabili.

Domenica affollatissima per Live – Non è la d’Urso

Barbara d’Urso e Mediaset non hanno ancora risposto alle novità annunciate da Dagospia ma nel caso in cui non ci avessero pensato forse sarebbe il caso che lo facessero: Live si trova contro la fiction di Rai Uno, Che tempo che fa su Rai Due e Non è l’Arena su La7, tutti programmi che pur non avendo lo stesso target di pubblico rendono comunque l’offerta della domenica ricca di alternative; il lunedì invece sarebbe un giorno perfetto che permetterebbe almeno di ottenere con certezza il 12%. La domenica tornerebbe così Le iene sebbene non vi siano ancora certezze. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo.