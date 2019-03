Live-Non è la d’Urso: ecco chi sono gli ospiti della seconda puntata

Live-Non è la d’Urso: chi sono gli ospiti della seconda puntata del 20 marzo 2019

Tutto pronto per la seconda puntata di Live-Non è la d’Urso, il nuovo show in prima serata di Barbara d’Urso. Dopo il successo della prima puntata, il programma tornerà in onda mercoledì 20 marzo. La conduttrice ha annunciato a Pomeriggio 5 i nomi degli ospiti della serata. Ci sarà Brigitte Nielsen che, per la prima volta e in esclusiva internazionale, parlerà dell’ultima gravidanza. La star danese ha partorito a 54 anni la piccola Frida: una scelta che ha diviso l’opinione pubblica e che sicuramente creerà dibattito nel salotto della d’Urso, come già accaduto la scorsa settimana a Heather Parisi, mamma di due gemellini all’età di 50 anni.

Non solo Brigitte Nielsen: gli altri ospiti della d’Urso

Tra gli ospiti della seconda puntata di Live-Non è la d’Urso pure Wanna Marchi e Stefania Nobile. Mamma e figlia saranno protagoniste di un confronto acceso, un “due contro tutti”, come annunciato da Barbara d’Urso. Nello studio del format Mediaset arriverà anche Leo Blanco, 22enne argentino che si è sottoposto a 11 interventi chirurgici per assomigliare al suo mito, Michael Jackson.

Live-Non è la d’Urso è già un successo su Canale 5

Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, in una nota stampa ha fatto sapere: “Complimenti a Barbara, un’assoluta fuoriclasse, professionista insostituibile. Live-Non è la d’Urso si è aggiudicata gli ascolti tv confermandosi leader assoluto della serata. Il suo entusiasmo, la sua determinazione, l’empatia che trasmette nel raccontare personaggi e storie, anche in questa nuova sfida della prima serata, attraversano lo schermo coinvolgendo come sempre i telespettatori”.