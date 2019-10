Perché Live-Non è la d’Urso si sposta dalla domenica al lunedì sera

Barbara d’Urso è orgogliosa dei risultati di Live-Non è la d’Urso ed è pronta per una nuova sfida televisiva. Lunedì 21 ottobre, nel corso dell’anteprima di Pomeriggio 5, la conduttrice napoletana ha spiegato al suo pubblico il motivo dello spostamento dello show serale dalla domenica al lunedì. Una decisione che ha spiazzato molti, visto che la stagione televisiva è iniziata da appena due mesi. Ma come rivelato in diretta dalla d’Urso, Mediaset ha chiesto alla sua presentatrice di cambiare giorno per occupare il posto del lunedì sera, lasciato libero – per motivi ancora tutti da chiarire – dal Grande Fratello Vip, che non partirà prima del prossimo gennaio.

Barbara d’Urso contenta degli ascolti tv di Live-Non è la d’Urso

“Nonostante la domenica impegnativa in tv abbiamo stravinto, superando di molto l’obiettivo che ci eravamo prefissati. L’azienda ci ha chiesto di coprire la sera del lunedì, rimasta vuota dopo lo slittamento del Grande Fratello Vip. Noi, come sempre, abbiamo accettato la sfida e siamo pronti a marciare insieme a voi. Appuntamento a lunedì 28 ottobre”, ha detto Barbara d’Urso a Pomeriggio 5. Nelle ultime ore Giancarlo Scheri, il direttore di rete, si è complimentato di nuovo con la sua presentatrice: “Chaepau Barbara d’Urso! Per Canale 5 è capace di affrontare ogni sfida”.

Le altre parole di Giancarlo Scheri su Live-Non è la d’Urso

“Ancora una volta Barbara, con Live-Non è la d’Urso, ha dimostrato di essere una colonna portante del palinsesto di Canale 5. Per questo motivo, visto lo spostamento di GF Vip a gennaio 2020, le abbiamo chiesto di affrontare una nuova sfida: portare il suo serale nel lunedì della rete ammiraglia Mediaset. Una serata importante per noi, tradizionalmente dedicata ai grandi show. Come il suo”, ha dichiarato qualche giorno fa Giancarlo Scheri.