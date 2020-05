Little Richard morto: era cantante di “Tutti frutti” e star del rock’n’roll

Morto Little Richard, il triste annuncio del figlio del cantante di “Tutti frutti” e altre canzoni famose

Oggi è venuto a mancare Little Richard, tra i padri fondatori del rock’n’roll, che è riuscito a crearsi un ampio spazio nella storia della musica internazionale coi suoi brani di successo planetario e coi suoi look eccentrici, fuori dagli schermi, che hanno fatto sempre un gran chiacchierare. Si è spento a 87 anni: il triste annuncio è stato fatto dal figlio di Danny Jones Penniman (vero nome dell’artista), come ha riportato Rollingstone.com. Una grave perdita per il mondo della musica. Le sue canzoni sono tuttora suonatissime e conosciute anche dalle nuove generazioni (almeno una volta nella vita tutti abbiamo ascoltato Tutti frutti, per citarne una!).

Com’è morto Little Richard?

Il figlio di Little Richard non ha svelato quali sono stati i motivi del decesso. Potrebbe essersi trattato di “morte naturale”, come hanno spiegato alcuni tabloid americani. Richard ha avuto una vita intensa, quasi 90 anni costellati di momenti incredibili e di successi che non potranno mai essere cancellati: tra questi ricordiamo Lucille, Good Goll Miss Molly e Long Tall Sally.

Chi è Little Richard? Artista sempre controcorrente

Little Richard ha conquistato per la sua voce, per la sua musica, ma anche per il suo personaggio: decisamente controcorrente negli anni 50 di una iper-conservatrice America. Più volte è stato attaccato da razzisti e omofobi, ma lui non ha mai cambiato il suo modo di essere e per questa sua autenticità verrà per sempre ricordato.