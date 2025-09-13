Littizzetto stuzzica Silvia Toffanin sulla menopausa, la reazione della conduttrice

Luciana Littizzetto come al solito vulcanica. Ospite nella prima puntata della nuova stagione di Verissimo, ha parlato a ruota libera di diverse questioni, tra cui la menopausa che sta affrontando. La comica 60enne ha strappato diversi sorrisi e punzecchiato simpaticamente in qualche frangente la padrona di casa Silvia Toffanin. Ha inoltre raccontato dei retroscena riguardanti Tu Sì Que Vales (da due anni è una delle giurate del popolare talent show di Maria De Filippi) e ha anche riferito che è single, ma che le piacerebbe innamorarsi.

Menopausa, Luciana Littizzetto a Silvia Toffanin: “Toccherà anche a te”

La spalla di Fabio Fazio ha lasciato intendere che sta affrontando la menopausa, dicendo simpaticamente che ha avvertito “62 sintomi”. “Perdi i capelli, ti dimentichi le parole, hai gli scaldoni, cioè le caldane. E poi la pata*a si secca. Preparati Silvia che toccherà anche a te. Vabbè, quest’ultima parte la taglierai”, ha chiosato. E invece nessun taglio in post produzione. Toffanin ha reagito sorridendo alle parole di ‘Lucianina’: “No lo mandiamo in onda. Ma ‘la pata*a si secca cos’è? Il titolo del tuo prossimo libro?”. Risate in studio.

La conduttrice ha poi chiesto se sua mamma, che ha 92 anni, le dà dei consigli su come affrontare la situazione. “Mi dice di non farci caso. Lei sempre mi dice di andare avanti e di non fissarmi sulle cose”, ha risposto la comica.

Tu sì que vales: “Mai visto Rudy Zerbi arrabbiato”

Tra poco sarà nuovamente protagonista a Tu sì que vales. C’è un nuovo ingresso in giuria, un tale che si chiama Paolo Bonolis. “Lui è una testa rapidissima, intelligentissima. Anche io ho una lingua veloce? Sì, ma vince lui”, ha dichiarato Littizzetto che ha poi ricevuto un dolce videomessaggio da Rusy Zerbi, altro volto del popolare talent show di Canale Cinque.

“Rudy è una persona sempre solare e positiva, non lo ho mai visto arrabbiato. Forse è per quello che conquista un sacco di donne”, ha chiosato la comica. E ancora: “Io sono una giandona, come dicono a Bologna, credo a tutto. Per quello mi fanno tanti scherzi. Sabrina (Ferilli, ndr) ad esempio è molto più sgamata”.

Littizzetto: “Vorrei innamorarmi”

Infine è stato trattato il capitolo sentimentale. “L’amore? Non arriva nessuno – ha spiegato la comica -. Credo abbiano paura di me invece sono una cretina qualsiasi. Sì che vorrei qualcuno. Però già non mi sopporto da sola, immagino qualcun altro che si approccia a me. Però mi piacerebbe innamorarmi”. “Trovami tu qualcuno che ne conosci tanti qua, ma che non sia da rottamare”, la richiesta a Silvia Toffanin che ha replicato ridendo con un “vedrò cosa posso fare”.