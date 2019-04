Nina Moric contro Karina: scoppia la lite a Live-Non è la d’Urso VIDEO

Perché hanno litigato Nina Moric e Karina Cascella a Live-Non è la d’Urso

Scontro di fuoco a Live-Non è la d’Urso tra Nina Moric e Karina Cascella. Le due hanno litigato furiosamente dopo che l’opinionista di Barbara d’Urso ha criticato la vita privata e professionale della Moric. A detta di Karina la carriera della Moric sarebbe stata stroncata dal matrimonio con Fabrizio Corona, celebrato nel 2001 e coronato dalla nascita di Carlos nel 2003. Un giudizio che Nina non ha apprezzato per niente e quando Karina ha menzionato una certa fragilità mentale della modella la croata è letteralmente andata su tutte le furie. L’ex fidanzata di Luigi Mario Favoloso ha invitato la Cascella a restare al suo posto e a non giudicare troppo le vite altrui, nonostante il suo ruolo in televisione.

Nina Moric a Karina: “Non sei nessuno per giudicare”

“Fabrizio Corona ha stroncato la tua carriera: non sei pentita di averlo sposato?”, ha chiesto Karina Cascella a Live-Non è la d’Urso durante la puntata in onda su Canale 5 mercoledì 10 aprile. La Moric non è pentita del matrimonio con l’ex re dei paparazzi, tanto che ha ribadito: “Lo sposerei altre mille volte. Tutte le esperienze che ho fatto nella vita mi hanno permesso di rialzarmi ogni volta che sono caduta”. E quando Karina ha parlato delle debolezze di Nina, rimarcando le parole fragilità e neuroni, la Moric ha replicato furiosa: “Chi sei tu per giudicare la mia vita e la mia carriera? Non sei un medico, pensa alla tua vita”.

La carriera di Nina Moric: Fabrizio Corona non c’entra

“Ho scelto io di allontanarmi dal mondo dello spettacolo, non è dipeso da terze persone”, ha puntualizzato Nina Moric a Live-Non è la d’Urso, come si può vedere nel video più in basso. La 42enne ha bocciato la carriera di Karina Cascella, rimarcando che non può di certo confrontarla con la sua, che l’ha portata a girare tutto il mondo dopo il fortunato videoclip con Ricky Martin. “Non accetto la morale da una persona che si è svenduta per Uomini e Donne”, ha sottolineato Nina, che ha poi aggiunto: “Prima di guardare gli altri guarda te stessa. Sei un pessimo esempio per tua figlia e per le persone che soffrono”.