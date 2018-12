L’ispettore Coliandro 8: le novità sull’ottava stagione

Coliandro 8: si farà l’ottava stagione della serie di Rai Due?

Anche la settima stagione de L’ispettore Coliandro è giunta al termine. Solo quattro episodi per quest’anno, ma molto seguiti. Nonostante siano passati quindici anni dalla messa in onda del primo episodio, che vede protagonista Giampaolo Morelli, il personaggio creato da Carlo Lucarelli continua ad ottenere un ottimo successo. Ovviamente non mancano i telespettatori che già chiedono l’ottava stagione. Al momento nessuna conferma e nessuna smentita da parte dei vertici Rai. Non possiamo escludere una continuazione, ma non possiamo neanche confermare che non ci sarà. Visto l’apprezzamento da parte del pubblico (più del 10% di share), però, è possibile che la Rai abbia voglia di continuare, optando per poche puntate come nel caso de L’ispettore Coliandro 7.

L’ispettore Coliandro 8: le opinioni dei telespettatori

Questa settima stagione è stata caratterizzata da guest star che hanno preso parte ai quattro episodi, una fra tutti Iva Zanicchi. Quale potrebbe essere la novità per L’ispettore Coliandro 8? Ovviamente sui social non mancano i messaggi di coloro che apprezzano la serie televisiva di Rai Due. In molti chiedono anche a gran voce una nuova stagione, perché in fondo ogni appassionato non può pensare che L’ispettore Coliandro si possa concludere questa sera. “Che amarezza oggi ultima puntata di #Coliandro non la si può perdere per nessuna ragione al mondo ma @CarloLucarelli6 @RaiDue promettete di non abbandonare i vostri #ultras? Urge una nuova serie please!“, “Settima stagione ad oggi su livelli altissimi, anzi BESTIALI. Visto anche il riscontro di pubblico e share sarebbe un crimine non iniziare a pensare ad una stagione 8. (Però facciamo sei episodi vi prego)“. Sono solo due dei commenti presenti su Twitter. I telespettatori non chiedono solo una nuova stagione, ma anche più episodi, perché quattro evidentemente sono troppo pochi.

L’ispettore Coliandro 8: le novità

Nessuna notizia certa al momento. Per sapere se ci sarà o meno l’ottava stagione de L’ispettore Coliandro non ci resta che aspettare. Vi terremo aggiornati su tutte le novità.