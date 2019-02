L’Isola dei famosi cambia giorno della messa in onda: nuova programmazione

Isola dei famosi, Mediaset potrebbe cambiare (di nuovo) il giorno della messa in onda: le ultime news sulla programmazione

L’Isola dei famosi potrebbe – di nuovo – cambiare giorno della messa in onda. A riportare le ultime news relative alla programmazione della prima serata di Mediaset è stato oggi il blog di davidemaggio.it. La puntata in diretta de l’Isola, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe continuare a mantenere il mercoledì sera fino al 6 marzo, dopo di che le cose potrebbero cambiare. Il motivo? Il reality, pur portando a casa un discreto successo di ascolti con la puntata di ieri sera (in crescita rispetto alle altre serate) è molto probabile che a marzo ceda il suo posto a Live – Non è la d’Urso, il nuovo show di Barbara.

L’Isola dei famosi si sposta dal mercoledì al lunedì: modifiche al palinsesto Mediaset

Attenendoci alle ultime novità, dunque, l’Isola dei Famosi andrà in onda fino a mercoledì 6 marzo 2019, dopo di che (a partire dalla settimana successiva) si sposterà. Quando? Pare che la rete abbia pensato di posizionarla tra i programmi in prima serata del lunedì sera, a partire da lunedì 11 marzo per essere precisi. Dell’imminente e possibile cambio di programmazione, già ieri, ne avevamo parlato (per saperne di più clicca qui). Alla luce di come sono andate le cose, comunque, c’è da dire che grandi aspettative pare che la rete stia riponendo sul nuovo programma della d’Urso. Spetterà a lei risollevare gli ascolti della prima serata di Canale 5?

Isola dei famosi in ripresa: gli ascolti crescono con la quinta puntata

Buone notizie per l’Isola dei famosi che, ieri sera, con la quinta puntata di questa nuova edizione è riuscita a prevalere sulla concorrenza. I dati Auditel hanno visto il reality di Alessia Marcuzzi trionfare. Il programma è stato visto ieri sera da più di 2.800.000 telespettatori e con il 17,3% di share è stato il più visto della serata.