Lisa Marzoli gravidanza difficile, il racconto: “A rischio dal terzo mese”

Lisa Marzoli, la conduttrice de La Vita in Diretta Estate, racconta la gravidanza difficile vissuta per la prima figlia

Lisa Marzoli e Beppe Convertini stanno accompagnando l’estate degli italiani tutti i giorni su Rai 1. La Vita in Diretta Estate sta piacendo e la giornalista del Tg 2 si è confessata al settimanale Gente, raccontando un momento difficile della sua vita: quella della gravidanza. La sua è stata una gravidanza a rischio ma tutto è andato nel migliore dei modi e dopo tante difficoltà, è arrivata la piccola Ginevra. La prima figlia della giornalista e del marito, Francesco, ha soli pochi mesi ma è la gioia della famiglia. E non solo, la Marzoli parla anche del marito, quello che lei chiama: “la colonna della nostra vita“. I nove mesi che per una donna devono essere quelli più sereni e spensierati, non lo sono stati per Lisa Marzoli. Una condizione difficile la sua ma non ha mollato: anziché far nascere la piccola prematura, ha tenuto duro fino al parte cesareo. E proprio in quel momento ogni paura e difficoltà sono svanite.

Lisa Marzoli gravidanza a rischio: il racconto

Una gravidanza davvero difficile quella che ha dovuto vivere la giornalista del Tg 2 e conduttrice de La Vita in Diretta Estate, Lisa Marzoli. A raccontarlo è stata lei stessa sulle pagine del settimanale Gente. Parole davvero forti e un racconto incredibile. Nonostante le difficoltà, ora la piccola Ginevra è sana e forte; le veglie notturne sono il suo forte. “Negli ultimi quattro mesi ho sofferto di colestasi gravidica“, esordisce la giornalista, “In pratica, il fegato si blocca e gli acidi biliari corrono liberamente nell’organismo della madre. È un disturbo che, sebbene temporaneo perché si risolve con il parto, può mettere a rischio il nascituro“. La patologia colpisce una donna su 20 mila, e Lisa Marzoli ha avuto questa sfortuna. “Per la mamma poi è una condizione snervante: sei sempre stanca, hai pruriti insistenti in tutto il corpo. La soluzione sarebbe stata quella di farla nascere prematura, ma non l’ho presa in considerazione“, insomma una situazione non semplice e a tutte le difficoltà si deve aggiungere la paura per la piccola che doveva ancora nascere. A starle accanto è stato il marito, da lei definito: “La colonna della nostra vita“.

Lisa Marzoli su Maurizio Costanzo: “Non escludiamo di tornare a lavorare insieme“

La notizia della gravidanza ha colto di sorpresa la Marzoli ed è successo mentre stava lavorando con Maurizio Costanzo a S’è fatta notte. La gravidanza a rischio l’ha costretta a lasciare il programma senza farne più ritorno. Ma questo non frena la giornalista che non esclude, insieme ad uno dei suoi mentori professionali, un ritorno in tv insieme. “Con Maurizio è rimasto un bellissimo rapporto e non escludiamo di tornare a lavorare insieme, ne stiamo già parlando“.