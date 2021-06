Lisa Banes travolta da uno scooter: tragica morte, l’appello della moglie

Lisa Banes è morta a 65 anni dopo essere rimasta coinvolta in un incidente stradale dieci giorni fa. L’attrice, nota per aver rivestito ruoli di spicco in film di successo come Gone Girl e Cocktail, era stata investita da uno scooter elettrico. Banes stava raggiungendo la moglie per una serata nell’Upper West Side quando un veicolo su due ruote l’ha travolta non rispettando un semaforo rosso.

Il guidatore è fuggito e al momento non è ancora stato acciuffato. L’incidente è avvenuto tra Amsterdam Avenue e la West 64th. Banes, dopo essere stata investita, è subito stata portata al Mount Sinai Morningside, dove è stata ricoverata. L’arrivo al pronto soccorso è avvenuto la sera del 4 giugno. Il decesso invece è stato registrato ieri, 14 giugno.

“Siamo addolorati per la tragica e insensata scomparsa di Lisa – ha dichiarato il portavoce dell’attrice a ET online – . Era una donna di grande spirito, intelligenza e generosità. Era dedita al suo lavoro, sia sul palcoscenico sia davanti a una telecamera e lo era ancora di più a sua moglie, alla sua famiglia e ai suoi amici. Siamo stati fortunati ad averla nelle nostre vite”.

La moglie di Banes, Kathryn Kranhold, una ex giornalista del Wall Strett Journal, ha lanciato un appello per avere informazioni sull’uomo che ha investito sua moglie ed è scappato. Lisa viveva a Los Angeles.

Lisa Banes, vita e carriera

Nata a Chagrin Falls il 9 luglio 1955, ha ottenuto il diploma in recitazione alla Juilliard School di New York. Lisa è quindi apparsa più volte a Broadway, dove ha vestito i panni di Cassie in Rumors di Neil Simon nel 1988, Margaret Lord nel musical High Society nel 1998. Ha poi fatto parte del cast di Accent on youth nel 2009 e, più recentemente, ha avuto un ruolo nel revival di Il divo Garry (2010).

In televisione, ha avuto ruoli in I casi di Rosie O’Neill e Son of the Beach, The King of Queens, Six Feet Under, Una vita da vivere, Nashville, Star Trek: Deep Space Nine, Kane e Abele, China Beach, La signora in giallo, The Practice – Professione avvocati, NYPD – New York Police Department, Desperate Housewives, Law & Order – Unità vittime speciali, The Good Wife , NCIS – Unità anticrimine, C’era una volta e Royal Pains.

Banes è stata anche la signora Berry in Hotel New Hampshire (1984), Bonnie in Cocktail (1988), Flora in Il segno della libellula – Dragonfly (2002) e la madre di Christina Ricci in Pumpkin (2002). Nel 2014, è apparsa nel film di David Fincher L’amore bugiardo – Gone Girl come Marybeth Elliott, madre di Amy Elliott (Rosamund Pike).