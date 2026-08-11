L’insistenza di Milly Carlucci e il secco palo rifilato da Lele Adani: non ha nemmeno voluto sentire la cifra

Milly Carlucci avrebbe fatto di tutto per avere nel cast di Ballando con le Stelle Lele Adani, ma il telecronista sportivo Rai avrebbe seccamente declinato l’offerta, rifilando un palo alla conduttrice di Sulmona. E non sarebbe il primo. A raccontare il retroscena della trattativa mai decollata è stato Gabriele Parpiglia sulle colonne del Quotidiano Nazionale. Il giornalista ha riferito che sarebbe il terzo anno consecutivo che Milly tenta di arruolare tra i concorrenti l’ex calciatore pazzo del “futbol”, ma che da parte di quest’ultimo è sempre arrivata la medesima risposta: “No, grazie”. Quest’anno, però, Carlucci avrebbe cercato di essere più convincente e avrebbe tentato di esercitare più influenza rispetto agli anni scorsi pur di averlo in pista. Ma non sarebbe servito a nulla. Adani non si è spostato di un millimetro.

Ballando con le Stelle: Lele Adani dice no a Milly Carlucci

Secondo Parpiglia, la trattativa non è nemmeno mai iniziata per volontà del telecronista, che non avrebbe nemmeno voluto sapere a quanto sarebbe ammontata l’offerta economica per diventare un concorrente del popolare talent show di Rai1. Milly Carlucci avrebbe iniziato a corteggiarlo mesi fa, prima delle sue telecronache al Mondiale, con “telefonate, messaggi, intermediari”. La conduttrice, da vecchia volpe televisiva quale è, sa bene che Adani è un personaggio divisivo e quindi potenzialmente perfetto per un programma come Ballando con le Stelle. Tuttavia gli sforzi profusi per ingaggiarlo non hanno dato i risultati sperati.

Parpiglia ha inoltre aggiunto che da parte di Adani non c’è mai stata alcuna richiesta a Ballando, né un rilancio economico e neppure una riflessione per valutare se immergersi in una avventura simile. In sostanza, in questo momento, l’ex calciatore si vuole concentrare solamente sul calcio, la sua vocazione. Tutto il resto può attendere, compreso Ballando con le Stelle.

I concorrenti di Ballando con le Stelle 2026: cosa sappiamo sul cast

Per quanto riguarda la ‘quota calcio’, nello show danzante sbarcherà Alessandro Matri, ex attaccante di Juventus e Milan, nonché compagno di vita di Federica Nargi. Il secondo nome ufficializzato dal programma è quello di Aurora Ramazzotti. Il settimanale Chi ha riferito che, oltre a questi due vip, scenderanno senza dubbio in pista Jimmy Ghione, Riccardo Rossi, Eugenio Finardi, Anna Safroncik, Noemi Bocchi e Alberto Ravagnani. Il debutto della nuova stagione è previsto per sabato 3 ottobre.