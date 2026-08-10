Ballando con le Stelle, svelati i primi 8 concorrenti ufficiali: tutti i nomi e la sorpresa Finardi

Pochi giorni fa Milly Carlucci, attraverso un post diffuso sui social, ha annunciato che il cast di Ballando con le Stelle è stato chiuso. A distanza di poche ore, il profilo ufficiale del programma ha reso noto che uno dei concorrenti sarà Alessandro Matri, ex calciatore e compagno di Federica Nargi. Ora il settimanale Chi ha ufficializzato altri sette vip che scenderanno in pista a partire da sabato 3 ottobre, giorno in cui avrà inizio la nuova stagione del popolare talent show di Rai 1. Nei giorni scorsi alcune indiscrezioni avevano sostenuto che si sarebbe messo in gioco uno storico inviato di Striscia la Notizia, senza specificare l’identità del giornalista. Adesso c’è un nome e un cognome: si tratta di Jimmy Ghione.

Ballando con le Stelle, i primi otto concorrenti ufficiali: ci sono Rossi e Finardi

Oltre a Matri e Ghione, fa sapere ancora Chi, Milly Carlucci ha arruolato anche il comico Riccardo Rossi, già volto di Canzonissima, dove ha ricoperto il ruolo di giurato. Per la quota over 70, a sorpresa, ecco il cantautore Eugenio Finardi. Lo scorso 16 luglio, l’artista 74enne ha festeggiato i cinquant’anni di carriera, durante i quali ha gareggiato per tre volte al Festival di Sanremo. Ora competerà sulla pista di Ballando con le Stelle.

Noemi Bocchi e Aurora Ramazzotti scendono in pista

In gara ci sarà anche l’attrice di origini ucraine Anna Safroncik. Confermata anche la presenza di Noemi Bocchi, la compagna di Francesco Totti. Si tratta della prima esperienza televisiva per la 37enne romana, che avrà l’occasione di farsi conoscere dal pubblico televisivo. Su di lei peserà la cosiddetta ‘componente gossip’. C’è ancora più attesa di vederla all’opera e di sentirla parlare, visto che da quando è finita sulle copertine della cronaca rosa del Bel Paese non ha mai rilasciato un’intervista.

Spazio poi ad Aurora Ramazzotti, fresca di matrimonio con Goffredo Cerza. Come è noto, l’influencer è figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. L’ottavo concorrente svelato dal settimanale edito da Mondadori è Alberto Ravagnani, che si è fatto notare in questi anni soprattutto sui social. Ha lasciato il sacerdozio lo scorso febbraio raccontando le ragioni della sua decisione in un libro.

Il nodo giuria

La giuria cambierà pelle rispetto alle precedenti edizioni. Selvaggia Lucarelli non ci sarà, essendosi accasata a Mediaset. Dovrebbe inoltre essere sostituito Fabio Canino. Il posto di quest’ultimo dovrebbe essere preso da Alberto Matano, quello della giornalista da Barbara D’Urso. Al tesoretto potrebbe essere ingaggiata Francesca Fialdini.