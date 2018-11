Lino Guanciale si svela: sorpresa di compleanno molto speciale da una fan

Lino Guanciale e la sorpresa di compleanno di una fan: il racconto dell’attore

L’amatissimo e bellissimo Lino Guanciale è stato intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni. Il noto attore si è lasciato andare ad alcune curiosissime rivelazioni. L’uomo ha parlato del rapporto con i suoi innumerevoli fan. Con Non Dirlo al Mio Capo e L’Allieva, Guanciale ha visto crescere innumerevolmente i suoi sostenitori. In prima linea ci sono sempre le donne. Oltre al suo incredibile talento, anche la sua inconfondibile bellezza sta lasciando tutte senza parole. Nel corso dell’intervista con il noto settimanale, Lino ha svelato alcune cose folli che le sue fan hanno fatto per lui. Una in particolare pare aver fatto breccia nel cuore del diretto interessato. Si trovava a Modena, era la notte tra il 20 e il 21 Maggio, giorno del suo compleanno. Una volta scattata la mezzanotte è accaduto l’impensabile.

Lino Guanciale sorpreso dai fan: la speciale sorpresa di compleanno a Modena

Lino Guanciale si trovava nella piazza di Modena per uno spettacolo e una volta arrivata la mezzanotte si è ritrovato un dolce messaggio proprio davanti i suoi occhi. La fan in questione ha srotolato lo striscione dove aveva appunto scritto ‘Auguri Lino’ accompagnato da alcuni cuori. Alla rivista, l’attore ha dichiarato che è stato un momento davvero molto bello e che mai i vita sua si sarebbe immaginato di festeggiare il suo compleanno in piazza con uno striscione. L’affetto dei suoi fan lo colpisce ogni volta, anche se ammette di essere una persona spesso molto introversa, riservata e anche un po’ timida.

Lino Guanciale e il rapporto con i fan: le dichiarazioni dell’attore

Tra le sue fan c’è anche chi lo contatta per invitarlo nei giorni più importanti della loro vita. Lino ha rivelato si essere stato spesso invitato a matrimoni, comunioni, lauree e quant’altro. In ogni caso, per Guanciale è difficile partecipare a così tanti eventi. L’attore ha infatti dichiarato di fare sempre il possibile e di cercare di inviare sempre gli auguri ai diretti interessati.