Lino Guanciale: l’ex fidanzata Antonietta Bello è diventata lesbica

Dopo la rottura con Lino Guanciale Antonietta Bello ha cambiato vita. Sono passati quattro anni dalla fine della relazione tra i due attori, che si sono amati per un decennio. Lui è convolato a nozze con la ricercatrice Antonella Liuzzi, dalla quale ha avuto un figlio di nome Pietro, mentre lei ha scoperto nuovi lati della sua personalità.

In un’intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna Antonietta Bello ha confidato che la fine della relazione con Lino Guanciale non è stata facile da superare. Dieci anni insieme sono tanti e l’attrice teatrale ha dovuto fare i conti con un fallimento personale. Il tempo ha però sistemato tutti: oggi sia Antonietta sia Lino sono felici e sono rimasti amici.

Antonietta Bello ha fatto una rivelazione inaspettata:

“Adesso non potrei più fidanzarmi né con lui né con un altro uomo: mi piacciono le donne. A 35 anni ho capito di essere lesbica. Per me è stato tutto molto naturale, non l’ho vissuto come uno strappo: è stato come se esserlo avesse fatto parte di me da sempre per quanto sia emerso fra i 34 e i 35 anni”