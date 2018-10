Lino Guanciale e Vanessa Incontrada: il rapporto dopo Non dirlo al mio capo

By

Non Dirlo Al Mio Capo

Vanessa Incontrada racconta il suo collega Lino Guanciale

Lino Guanciale e Vanessa Incontrada sono i protagonisti di Non dirlo al mio capo, fortunata serie di Rai 1 giunta alla seconda stagione. Vanessa raconta al settimanale Vero l’uomo e l’artista fantastico che è Lino Guanciale. Di lui Vanessa dice: ” Eccezionale! Oltre che un uomo fantastico, da sposare”. Vanessa Incontrada che si sta facendo sempre più spazio come attrice sul piccolo schermo, di Lino Guanciale dichiara: “E’ una macchina da guerra: arriva sul set e sa sempre il copione alla perfezione”. Dunque un vero attore ed una persona impeccabile il bel Lino Guanciale protagonista di molti successi di casa Rai. Da subito ha creato una bella intesa professionale con Vanessa Incontrada che conferma la stima nei confronti del suo collega Lino.

Vanessa Incontrada e Lino Guanciale coppia in Non dirlo al mio capo

Lui avvocato, lei stagista. Lui burbero, lei impacciata e con un segreto da mantenere. Eppure già nella prima serie di Non dirlo al mio capo, scoppia l’amore tra i due protagonisti Lisa ed Enrico interpretati da Vanessa Incontrada e Lino Guanciale. Un vero sodalizzio professionale quello che si è anche legato tra i due attori, infatti Vanessa a tal proposito dichiara al settimanale:” Forse è proprio la perfetta alchimia professionale che si è creata tra me e Lino che fa sì che chi è a casa speri che Lisa ed Enrico vivano felici e contenti”.

Un amore con il lieto fine per Lisa ed Enrico

Chi segue da sempre la serie Non dirlo al mio capo 2, spera che Lisa ed Enrico vivano la loro storia d’amore in eterno e senza problemi. Vanessa Incontrada lascia trapelare nell’intervista al settimanale qualche speranza, infatti dice:” Chissà se succederà davvero in questa seconda serie?”. Staremo a vedere, intanto appuntamento su Rai 1!