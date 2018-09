Lino Guanciale e l’ex fidanzata Antonietta Bello si sono rivisti

Lino Guanciale e il nuovo rapporto con l’ex fidanzata Antonietta Bello

Lino Guanciale e Antonietta Bello di nuovo insieme. A beccarli il settimanale Nuovo, che ha immortalato i due attori fuori da un cinema romano. Nessun ritorno di fiamma, Lino e Antonietta sono rimasti amici. “Il nostro rapporto è bello pure ora”, ha detto l’attore di Non dirlo al mio capo alla rivista diretta da Riccardo Signoretti. Del resto, prima di fidanzarsi, la Bello e Guanciale sono stati a lungo amici e colleghi. Ma pure insegnante e allieva, visto che più di dieci anni fa Lino teneva un corso di recitazione nell’istituto dove studiava Antonietta. La loro è stata sicuramente una storia d’amore travolgente e passionale ma, come spesso accade con le cose belle, è finita. È però rimasta l’amicizia, l’affetto e soprattutto la stima. Tanto che l’alter ego di Enrico Vinci ha definito l’ex fidanzata l’attrice più brava mai incontrata nel suo percorso lavorativo.

Lino Guanciale e le parole sulla rottura con Antonietta Bello

“Dopo dieci anni io e la mia compagna abbiamo di comune accordo e molto serenamente deciso di separarci. Il nostro rapporto è molto bello anche adesso. Non me ne vogliano le altre colleghe, ma lei è l’attrice più brava che io conosca e quindi le nostre strade non smetteranno di incrociarsi”, ha annunciato qualche mese fa Lino Guanciale. Gli ex fidanzati hanno lavorato insieme solo in teatro, grande passione di entrambi, mai in televisione.

Lino Guanciale: chi è l’ex fidanzata Antonietta Bello

Antonietta Bello ha 32 anni ed è un’attrice teatrale. Da qualche tempo ha cominciato a lavorare pure al cinema e in tv, in particolare ha preso parte alle fiction Braccialetti Rossi e Le Tre Rose di Eva.