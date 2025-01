Lino Giuliano si tatua la dea bendata. Assomiglia a Maika? (Ipotesi)

Si è fatto conoscere a Temptation Island dove con il suo modo di fare ha lasciato il segno nel villaggio e tra i telespettatori che ancora oggi lo seguono sui social. Stiamo parlando di Lino Giuliano, fidanzato di Alessia Pascarella con la quale oggi è tornato insieme. I due, infatti, si erano lasciati durante il viaggio nei sentimenti dopo che il giovane napoletano si era invaghito di Maika la tentatrice che, però, lo ha querelato a pochi mesi dal programma.

A distanza di tempo, il diretto interessato ha rotto il silenzio sul fattaccio e lo ha fatto in un modo insolito. Si è tatuato la Dea Bendata sul petto e sui social ha spiegato il significato del tatuaggio e cosa c’entra con la vicenda giudiziaria.

Il tatuaggio di Lino Giuliano

Lino Giuliano ha condiviso con i fan l’ultimo tatuaggio realizzato. Si tratta di una dea bendata simbolo di giustizia. Tuttavia, in molti non hanno potuto fare a meno di notare una certa somiglianza con Maika, proprio colei che l’ha querelato.

Inoltre, il giovane napoletano ha spiegato cosa l’ha spinto a tatuarsi. Nella didascalia si legge: “Ho scelto di tatuarmi la dea bendata con la scritta giustizia sul petto, perché so che un giorno la verità verrà a galla e riuscirò a mostrarvi chi è davvero il vero Lino – così inizia il messaggio rivolto ai follower – Non ho mai voluto fare cause o mettere avvocati, anche se avrei potuto benissimo farlo, perché voglio dimostrare tutto con i miei valori, il mio essere e non con la legge”.

Ha poi spiegato di aver aggiunto una bilancia e un orologio che sono simboli del tempo e dell’equilibrio. Ha promesso a se stesso che arriverà il momento in cui verrà fatta giustizia.

Il motivo della querela

Tutto è iniziato quando Lino Giuliano ha parlato, seppur senza fare il nome della diretta interessata, della relazione vissuta dopo Temptation island e di averla lasciata solo con un messaggio. Non solo, a far alterare Maika sarebbe stato il commento dei conduttori del podcast a cui ha partecipato l’ex concorrente: “In tre su quattro si sono fatti Maika, te escluso”. Si è trattato di una battuta che ha fatto ridere Lino senza alcuna reazione di difesa nei confronti della tentatrice.

Dopo una serie di frasi insolite e spiacevoli, la giovane ragazza romana ha deciso di intraprendere le vie legali contro Lino Giuliano e gli altri conduttori del podcast. Così è scattata la denuncia per tutti per “le dichiarazioni diffamatorie che arrecano un grave danno all’immagine e alla reputazione professionale”.