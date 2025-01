Lino Banfi torna come ‘Bisnonno Libero’. E’ necessario? (ipotesi)

Un Medico in Famiglia è una delle fiction italiane che nel corso degli anni ha conquistato la stima e l’affetto di milioni di persone. Grandi e piccoli si sono avvicinati alla famiglia Martini stagione dopo stagione. Trasmessa per diversi anni su Rai 1, uno dei personaggi più amati e principali della trama è nonno Libero, interpretato da Lino Banfi che, grazie a tale fiction è diventato uno degli archetipi più amati della televisione italiana. Dopo un lungo silenzio, l’attore pugliese è tornato a parlare del grande progetto a cui ha lavorato in passato, rivelando di essere pronto a tornare sul set.

La dichiarazione di Lino Banfi

In un’intervista rilasciata da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari nel programma radiofonico Un Giorno da Pecora, Lino Banfi ha affermato: “Sarebbe bello fare una serie di quattro o cinque puntate per salutare il pubblico dopo tanti anni. […]Un giorno sono andato a Cinecittà dove si giravano gli esterni della serie e mi sono commosso nel vedere l’alberello che avevo piantato e che ormai era diventato un bell’ulivo grande. A quel punto mi sono detto che sarebbe bello rifarlo e magari ora che sono bisnonno potrei essere… Bisnonno Libero”.

Un medico in famiglia si farà?

Anche se diversi attori che nel corso degli anni hanno lavorato sul set di Un medico in famiglia vorrebbero tornare a vivere per qualche mese la vita della famiglia Martini, non vi sono dettagli sul possibile ritorno in tv della fiction tanto amata dagli italiani. Dunque, per adesso si tratta soltanto di una proposta da parte dell’attore pugliese che già qualche anno fa aveva accennato a tale desiderio.

Il parere del pubblico

Il ritorno di Un medico in famiglia significherebbe fare un tuffo nel passato. Bisogna considerare, però, che il pubblico italiano è cambiato e quei bambini, che per anni hanno seguito con ammirazione, stima e rispetto la famiglia Martini, oggi sono adulti nostalgici della televisione degli anni Novanta e Duemila. Che dire, invece, delle nuove generazioni? I giovani d’oggi sarebbero interessati a seguire la fiction su Rai 1?

I dati di ascolto sono chiari: su Netflix Un medico in famiglia ha conquistato milioni di italiani che hanno rivisto tutte le puntate messe in onda sulla piattaforma, malinconici di un passato ormai inesistente e speranzosi di un ritorno del cast completo delle prime edizioni sul set.

A questo punto, però, resta da capire se sia veramente necessaria un’ultima stagione o basti seguire le puntate più belle che hanno segnato la storia della famiglia Martini.