Ospiti da Mara Venier a Domenica In ci sono stati Lino e Rosanna Banfi, rispettivamente marito e figlia di Lucia Zagaria, deceduta nei giorni scorsi a 85 anni. L’attore pugliese e la consorte hanno vissuto una storia lunga decenni. Si fidanzarono quando erano ragazzini e non si lasciarono più, sviluppando un legame simbiotico, zeppo d’amore, di stima e d’affetto. Nel corso della chiacchierata con la ‘Zia’, Lino e Rosanna hanno raccontato con estrema bontà e delicatezza il rapporto che avevano con la compianta Lucia.

“E se non ti riconosco più?”, disse una volta Lucia al marito Banfi. “Mi presenterò un’altra volta”, rispose l’attore. Fu quel che capitò davvero, in quanto la donna, nell’ultimo periodo della sua vita, fu colpita dall’Alzheimer, non riconoscendo più i propri cari. Lino e Rosanna e tutti gli altri parenti hanno però sempre continuato a stare vicinissimi alla donna. Certo la situazione non è stata semplice.

“Dio mio, prenditi presto questa persona che amo per non vederla soffrire”, il pensiero che Banfi ha rivolto al Signore in diversi frangenti, vedendo la moglie soffrire. “Sì, lo dicevo anche io, ma dopo è durissima”, la chiosa di Mara Venier, che si è riferita alla sua vicenda personale. Durante una chiacchierata è poi stata trasmessa una clip commuovente. A Lino e Rosanna si sono inumiditi gli occhi di lacrime.

“Che facciamo? Ballo? Canto?”, ha chiesto l’attore, per allontanare lo sconforto e la sofferenza. Quindi ha iniziato a narrare un aneddoto, facendo uno scivolone. La ‘Zia’ se ne è subito accorta e ci ha messo una pezza.

“C’è una canzone bellissima – ha spiegato Banfi – che a Lucia piaceva molto che è stata messa nella colonna sonora del film, dove come protagonista con me c’è Rosanna (la figlia, ndr). Il film è il Padre delle spose e Rosanna faceva la figlia lesbica che sposa una ragazza spagnola. A Lucia piaceva molto questa canzone il cui contenuto, ho scoperto dopo, fu fatto da un autore gay per il suo ragazzo. Che poi è anche bello in una coppia normale”.

Mara Venier è trasecolata e ha avuto un sussulto. Ed è subito corsa ai ripari: “Non dire in una “coppia normale” che domani stiamo su tutti i giornali”. In soccorso di Lino è arrivata anche Rosanna: “Papà, meglio coppia etero”. Da sottolineare che Lino non ha avuto alcuna intenzione di discriminare nessuno.

Lucia Zagaria morta a 85 anni

Lucia Zagaria si è spenta lo scorso 22 febbraio. A dare l’annuncio è stata la figlia Rosanna, tramite un post diffuso su Instagram. “Ciao mami, ora sei di nuovo così. Buon viaggio”, ha scritto Rosanna. Lucia, come prima accennato, era malata da tempo di Alzheimer. Si è spenta a 85 anni, più di 60 dei quali passati al fianco del marito Lino. Due i figli nati dal loro matrimonio: oltre alla già citata Rosanna, Walter, regista e produttore.

La donna è venuta a mancare mentre si trovava ricoverata al Campus Bio Medico di Roma, dove da anni era in cura. I funerali hanno avuto luogo giovedì 23 febbraio alle 12.00 nella Parrocchia di Sant’Ippolito in viale delle Provincie, 45.