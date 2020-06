Linda Cristal morta, addio all’attrice western: tragico annuncio del figlio

È venuta a mancare la famosa attrice Linda Cristal. Argentina, bruna, bellissima e talentuosa. Vera stella del cinema western, ha fatto sognare milioni di uomini. Oltre a una bravura indiscussa, una bellezza esotica che ha stregato il cuore di tutti coloro che hanno seguito i suoi numerosi film e Ai confini dell’Arizona, la serie Tv che l’ha resa davvero celebre. Sono stati anni d’oro quelli ’50 e ’60, per lei, diventando una delle attrici più apprezzate al mondo, che ha fatto chiacchierare anche per la sua per niente noiosa vita privata. Una grande perdita per il mondo del western e per il cinema americano in generale. L’attrice argentina è stata trovata priva di vita nella sua abitazione a Beverly Hills, città dove si è trasferita definitivamente dopo aver raggiunto l’apice del successo, che si è affievolito attorno negli anni ’80. Ha deciso lei stessa di ritirarsi ufficialmente dalle scene, dedicandosi a una vita più serena, lontana dai riflettori. Anche se le sue storie d’amore hanno sempre fatto parlare.

Morta Linda Cristal. Attrice-icona del cinema western degli anni ’50 e ’60

La morte di Linda Cristal risale a sabato scorso. È stato il figlio Jordan Wesxler a trovare il corpo privo di vita della mamma nella sua casa. La notizia è stata data solo poche ore fa, dopo il racconto del tragico accaduto fatto dal figlio al New York Times: Linda Cristal è morta per cause naturali all’età di 89 anni. Una lunga vita costellata di grandi successi e di amori da favola, ma che ha avuto anche dei momenti difficili da superare: quando era solo una bambina, ha perso, a seguito di un incidente stradale, entrambi i genitori; lei è stata l’unica a salvarsi. La passione per la recitazione ha dato un senso alla sua vita, le ha permesso di superare il dolore. Nata col nome di Marta Victoria Moya Burges (a Buenos Aires il 23 febbraio 1931), ha scelto il suo nome d’arte – Linda Cristal – per iniziare la carriera da attrice. Che si è rivelata fortunata.

Linda Cristal, carriera e vita privata dell’attrice: film famosi e tre matrimoni

Il regista Miguelito Aleman le ha permesso di raggiungere la gloria: con Cuando levanta la niebla (1952), comincia ufficialmente la sua carriera. Fa nove film, firma un contrattato con la Universal e diventa protagonista della pellicola La saga dei Comanches (1956); poi le viene assegnato un ruolo importante in Una storia del West (1958) e uno ne Il portoricano (1959); entra nel cast del film In licenza a Parigi e vince un Golden Globe come miglior attrice debuttante nel 1959. Linda Cristal è stata sposata tre volte: prima con Charles Collins, poi con l’industriale Robert W. Chiampion e infine con Yale Wexler; dal suo ultimo matrimonio, sono nati i due figli Gregory e Jordan (colui che ha dato la notizia della scomparsa della madre).