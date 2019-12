Lily Allen e David Harbour presto sposi? Cos’è successo durante l’ultima uscita

David Harbour e Lily Allen presto sposi? L’ultima uscita fa discutere

David Harbour e Lily Allen potrebbero sposarsi molto presto: questo almeno è ciò che scrive da giorni la stampa internazionale e che sembra aver trovato conferma nell’ultima uscita dei due. A cosa facciamo riferimento con esattezza? Molto semplice: la cantante indossava un anello martedì proprio mentre era in compagnia dell’attore di Stranger Things, il mitico sceriffo Hopper che molto probabilmente tornerà nella quarta e penultima stagione dopo gli episodi sconvolgenti della terza. Si tratta solo di un semplice anello? Senz’altro; ma non dimentichiamo che è da parecchio che la stampa parla di questi due piccioncini.

Lily Allen e David Harbour felicemente insieme: lei aveva già indossato un anello d’oro

I due sarebbero inseparabili da quando la loro relazione è diventata pubblica a settembre, e da allora è stato tutto un rincorrersi di voci e pettegolezzi perché la Allen si fece fotografare anche con un anello d’oro al dito. Cosa bolle in pentola non lo sappiamo; è certo tuttavia che i due siano innamoratissimi ed è ovvio che stiano pensando a costruire qualcosa di serio. Ricordiamo che Lily Allen ha già due figlie con Sam Cooper, da cui ha divorziato soltanto un anno fa.

Le ultime news su David Harbour e Lily Allen: com’è nato l’amore tra l’attore e la cantante

Non abbiamo a disposizione molti dettagli sulla nascita di quest’amore, sebbene sia certo che i due si siano incontrati a un afterparty ottobrino. Al momento nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni in merito a un presunto matrimonio ma con gli anelli di mezzo è chiaro che le cose si siano fatte più serie e che un fidanzamento sia da dare quasi per scontato. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo!