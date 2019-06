Ligabue, parte il tour ma l’affluenza è minore: le parole del cantante

Ligabue parte con il tour, meno gente ai suoi concerti: è polemica sui social

Ligabue non è riuscito a riempire gli stadi quest’anno. Una notizia questa che, oggi, ha fatto scalpore, soprattutto se si pensa al suo passato. Il cantante, in giro per l’Italia con il suo ultimo tour, pare avrebbe venduto meno biglietti del previsto questa volta. Una situazione che, durante la tappa di Bari, avrebbe causato delle polemiche e dei malcontenti tra le persone presenti al suo concerto. Come riportato da l’edizione barese de Il quotidiano italiano, e come approfondito da Striscia la Notizia dopo, i biglietti venduti in Puglia sono stati circa 30mila, a fronte di una capienza stimata di 50mila. Lo stadio non riempito del tutto, dunque, avrebbe spinto gli organizzatori dell’evento a rivedere la disposizione del palco e a riassegnare i posti dei partecipanti che, per questo motivo, si sono lamentati della cosa.

Ligabue dopo le polemiche a Bari parla ai suoi fan: le parole del cantante

Qualche giorno prima del concerto di Ligabue a Bari, molti di quelli che avevano acquistato biglietti con i posti numerati, si sarebbero visti recapitare un’e-mail dove veniva spiegato loro che sarebbero stati spostati. L’avviso all’ultimo minuto, però, non sarebbe andato giù a molti, e questo ha spinto Ligabue in persona ad intervenire.

“Il tour è cominciato ed è vero che in alcuni stadi, a questo giro, l’affluenza di pubblico è inferiore alle previsioni dell’agenzia”, ha scritto il cantante sui social. “È anche vero che l’altra sera a Bari è stato meraviglioso ritrovarvi – ha aggiunto Liga – Ne avevo bisogno visto che da un anno e mezzo non vi avevo davanti”.

Ligabue, la ripresa dopo l’intervento alle corde vocali

Ligabue, nel suo messaggio, ha anche fatto cenno allo pausa presa dal mondo della musica nel 2017 (dopo il suo intervento alle corde vocali). “Ora, dopo la paura di non poter più cantare del 2017, è fantastico sentire la mia voce a pieno regime anche se (fortunatamente) sommersa dalle vostre”, ha affermato il cantante ritenendosi, comunque, soddisfatto di come stanno andando le cose.