Lidia Vella fidanzata con un calciatore di Serie A? Lo scoop

Lidia Vella fidanzata con un calciatore? Esplode il gossip sull’ex gieffina

Lidia Vella è fidanzata con un calciatore? Lo scoop sulla gemella del Grande Fratello è esploso in un niente nelle ultime ore! Abbiamo conosciuto Lidia al Grande Fratello 14, dove già è stata protagonista della cronaca rosa. In Casa infatti si è ritrovata a sorpresa l’ex fidanzato Alessandro Calabrese e trascorrere dei giorni insieme ha risvegliato i sentimenti fra loro. Nella prima settimana nella Casa però hanno vissuto in luoghi diversi e Calabrese aveva conosciuto Federica Lepanto, con cui subito ha avuto un certo feeling. Questo triangolo amoroso ha portato all’eliminazione di Lidia Vella alla sua prima nomination e alla vittoria della Lepanto, passata come vittima dell’altra. Oggi ritroviamo Lidia al centro del gossip, e mica un gossip qualsiasi!

Lidia Vella, esplode il gossip sull’ex gieffina: “Si potrebbe fidanzare con un calciatore”

Come ogni sabato, Lidia è intervenuta ai microfoni di Radio Radio nella trasmissione Non succederà più, condotta da Giada Di Miceli. La Vella ha una rubrica da anni ormai all’interno di questo programma radiofonico ed è diventata amica con la conduttrice. Proprio Giada però oggi ha lanciato il gossip su Lidia Vella e un calciatore! La Di Miceli infatti ha detto, a sorpresa: “Si potrebbe fidanzare molto seriamente con un calciatore. Di Serie A”. Lidia non ha di certo smentito! Anzi tra le righe sembra aver confermato tutto: “Di solito io sono anti calciatori, lo sai. Potrebbe esserci qualche eccezione. Non penso siano tutti uguali. Vediamo”.

Lidia Vella, il fidanzato è un calciatore che vive a Roma?

Non sappiamo chi sia il calciatore fidanzato di Lidia Vella, o comunque con cui si starebbe frequentando. Possiamo azzardare che potrebbe vivere a Roma, perché sempre Giada nella trasmissione ha fatto notare che la Vella è spesso in trasferta nella Capitale. Sarà per caso un calciatore della Lazio o della Roma? Visto che la Di Miceli era in vena di confessioni oggi, magari ha voluto darci qualche indizio sul nuovo fidanzato di Lidia. Se son rose fioriranno, e di sicuro lo verremo a sapere!