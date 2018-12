Lidia e Jessica Vella, terremoto a Catania: ecco come stanno le due ex gieffine

Lidia e Jessica Vella: ecco come stanno le due ex gieffine dopo il terremoto a Catania

Una scossa di terremoto ha colpito la città di Catania questa notte e il pubblico si chiede da ore come stanno Lidia e Jessica Vella. Le due ex concorrenti del Grande Fratello vivono proprio in questa zona della Sicilia. Pertanto, i loro fan non hanno potuto fare a meno di preoccuparsi per loro condizioni di salute e fisiche. In queste ultime ore sono diverse le immagini che vengono mandate in onda nei telegiornali, che riprendono i danni che ha causato questo terremoto. Sono tante le persone che si sono ritrovate a vedere la propria abitazione distrutta dalla scossa di magnitudo 4.8. Ma ecco che, poco fa, sia Lidia che Jessica hanno deciso di rivelare a tutti i loro fan come stanno dopo questa notte. In particolare, le due gemelle Vella hanno rassicurato il pubblico che le segue. In queste ore, hanno ricevuto diversi messaggi da parte dei loro followers e, dunque, non hanno potuto non rispondere attraverso un video su Instagram alle molteplici domande.

Lidia e Jessica Vella stanno bene: “Stiamo tutti benissimo per fortuna”

Fortunatamente Lidia e Jessica stanno bene. Le due gemelle spiegano che fortunatamente non è accaduto nulla di grave a Catania questa notte, fatta eccezione per alcune abitazioni distrutte. Inoltre, Jessica precisa che ci sono anche dei feriti. Fortunatamente non sono state registrate delle vittime. “Vi volevo rassicurare perché noi stiamo tutti benissimo per fortuna”, dichiara, attraverso una Storia su Instagram, Jessica. Quest’ultima rivela di aver ricevuto “un’infinità di messaggi” in queste ultime ore. “Ci siamo spaventati da morire, fortunatamente a noi è andata bene”, continua l’ex gieffina. Anche Lidia ci ha tenuto a rassicurare tutti i suoi fan: “Stanotte come avete potuto sentire c’è stato il terremoto. Tranquilli tutto apposto, grazie per l’interesse”.

Catania colpita dal terremoto: i fan preoccupati per le due gemelle Vella

Dunque, i fan di Jessica e Lidia possono stare tranquilli. Entrambe stanno bene, sebbene lo spavento questa notte sia stato molto forte. Nel frattempo, sui social continuano a girare filmati e foto riguardanti il terremoto che ha colpito la città di Catania, proprio durante le feste di Natale.