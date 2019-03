Lidia Cocciolo incinta, l’ex di Amici diventa mamma: l’annuncio

Amici di Maria De Filippi, Lidia Cocciolo è incinta: è stata concorrente della seconda edizione

Lidia Cocciolo è incinta! Vi ricordate di lei? L’abbiamo conosciuta nella seconda edizione di Amici di Maria De Filippi, quella del 2002-2003. Di quella edizione ricordiamo diversi volti, primo fra tutti quello di Anbeta Toromani, anche se la vincitrice fu Giulia Ottonello. Ma ricordiamo anche Maria Stefania Di Renzo, oggi moglie di Alessandro Tersigni, come anche Michele Maddaloni, Paolo Stella e Timothy Snell. Nel talent show Lidia Cocciolo si è presentata e si è fatta apprezzare come cantante, si è classificata al quarto posto ed era molto amata dal pubblico. Dopo il programma invece si è riscoperta attrice e presto si riscoprirà, invece, mamma.

Lidia Cocciolo incinta, l’annuncio della gravidanza sui social

Stamattina sul profilo Instagram dell’attrice è arrivata la lieta notizia. Ecco l’annuncio di Lidia Cocciolo incinta: “Abbiamo scoperto che eri arrivato nella nostra vita con un test di gravidanza peruviano, dopo aver scalato il Canyon, circumnavigato mari, dormito su un lago a 4200 m di altitudine, cavalcato onde di 3 metri… Già un piccolo giramondo! (da notare la mia faccia un po’ terrorizzata). La verità è che solo ora inizia la nostra più bella e incredibile avventura. Benvenuto a bordo piccolo mio”. E dato che ha usato il maschile e ci sono cuori blu nell’annuncio, sembra chiaro che tra qualche mese arriverà un bel maschietto! Nel post anche diverse foto di Lidia con il pancino che sta crescendo e una col compagno di quando hanno scoperto di aspettare un bambino.

Lidia Cocciolo mamma dopo Amici: “Benvenuto a bordo piccolo mio”

Numerosi i commenti che stanno arrivando sotto al post in questione con gli auguri per il lieto evento. L’affetto verso questa ex concorrente di Amici è ancora tanto, per questo appena si legge che Lidia Cocciolo di Amici è incinta non si può fare a meno di congratularsi con lei! E poi, se proprio non doveste ricordarla ad Amici, vi sarà forse capitato di vederla in qualche spot televisivo oppure in qualche fiction, per esempio Don Matteo o Braccialetti Rossi.