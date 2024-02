Libro di Ilary Blasi, Noemi Bocchi on fire: svelata la reazione di Totti

Ilary Blasi presenta il libro Che stupida, Noemi Bocchi, nuova compagna di Francesco Totti, posta la reazione dell’ex capitano della Roma impreziosendola di un dettaglio tanto emblematico quanto bambinesco. Come è ormai arci noto, l’ex conduttrice de L’Isola dei Famosi (notizia dell’ultima ora Ilary sarà sostituita da Vladimir Luxuria), dopo essersi impegnata in Unica (documentario Netflix), ha pure scritto un libro sulla fine del suo matrimonio. Naturalmente infarcendolo di particolari succosi, affermando di essere stata tradita e di aver dovuto bersi parecchie menzogne proferite dall’ex marito (la ‘fatica letteraria’ è disponibile nelle librerie dal 30 gennaio).

Nelle scorse ore, Noemi Bocchi, proprio in concomitanza con l’uscita di Che stupida, ha postato tra le sue Stories Instagram una foto di Totti in cui si vede l’ex calciatore sorridente sfoderare con la mano il gesto dell’indice e dell’anulare alzato, come a dire “tutto ok”. A colpire è stato anche il tappeto musicale scelto per lo scatto, il brano per i bambini di Bébé Lilly “Vado a scuola”. Inoltre la Bocchi ha piazzato anche dell gif animate con dei libri. Quasi impossibile non leggere tale gesto come una replica alla Blasi. Il sottotesto del messaggio sembrerebbe uno sfottò unito all’intenzione di rimarcare che, nonostante le rivelazioni contenute in Unica e Che Stupida, Totti se la ride e sta bene.

Ilary Blasi presenta il libro con Francesca Barra

Nel frattempo Ilary ha presentato il suo libro a Milano. A moderare l’incontro la giornalista Francesca Barra. Nel corso dell’evento non sono mancate nuove dichiarazioni sull’ex Totti, anche perché attorno a lui ruotano le ultime fatiche letterarie e televisive della Blasi la quale è tornata a dire, tra il serio e il faceto, di aver condiviso Francesco con “tutti”, sottintendo chiaramente ai tradimenti.

“Ho vissuto un fidanzamento sotto i riflettori, un matrimonio sotto i riflettori e ora una separazione sotto i riflettori. Ho sposato Francesco, ma anche il capitano della Roma: l’ho condiviso con tutti e adesso ho scoperto anche in altri sensi. A ferirmi più di ogni altra cosa era che anche le persone a me vicine potessero credere che sapessi della sua relazione e me la facessi andare bene. I giornalisti lo chiamavano “patto segreto”. Secondo questa versione avrei taciuto per quieto vivere, per tenermi la villa con piscina e i soldi di mio marito avrei chinato la testa”.

La Blasi ha sottolineato una volta di più che sono totalmente fuori strada coloro che dicono che lei era al corrente dei tradimenti, ma che per molto tempo le è andata bene così. Nessuna coppia aperta, nessun compromesso, ha ribadito la conduttrice romana. In effetti, vista la sua tempra, pare davvero poco credibile che avrebbe potuto continuare a stare nel matrimonio con la consapevolezza di portare le corna.