Liberi di scegliere su Rai 1 con Preziosi e Buschini: trama e quando va in onda

Trama e cast Liberi di scegliere fiction su Rai Uno con Alessandro Preziosi e Carmine Buschini

Liberi di scegliere è la nuova fiction Rai con protagonisti Alessandro Preziosi, Carmine Buschini e Nicole Grimaudo. La serie è firmata da Giacomo Campiotti, già regista di Braccialetti Rossi, che affronta un’altra storia bruciante di dolore e di crescita. Questa volta sullo sfondo c’è però la malavita organizzata. Domenico – interpretato da Buschini – è il rampollo di una potentissima famiglia della ‘ndrangheta. Il destino del ragazzo è segnato: deve diventare un boss malavitoso come suo padre. Ma il giudice Lo Bianco – a cui presta il volto Preziosi – capisce che il ragazzo vorrebbe un’altra vita e con coraggio dispone il suo allontanamento dalla famiglia. I parenti di Domenico reagiscono con forza e violenza alle intenzioni del giudice. La trama di Liberi di scegliere è ispirata ad una storia realmente accaduta. Al momento la Rai non ha ancora comunicato la data ufficiale di inizio della serie ma dovrebbe partire tra febbraio e marzo.

Carmine Buschini parla del suo personaggio in Liberi di scegliere

Sui social network Carmine Buschini – attore classe 1996, diventato popolare con il ruolo di Leo in Braccialetti Rossi – ha annunciato il nuovo impegno in Liberi di scegliere. “Stiamo per aprire il nostro cuore ad un ragazzo che, molto probabilmente, ne resterà sorpreso, perché cresciuto troppo in fretta per potersi lasciar andare all’emozioni, le proprie; ma, a modo suo, ve ne sarà riconoscente”, ha scritto il giovane interprete su Instagram.

Nuova fiction Rai 1: il cast di Liberi di scegliere

Oltre ad Alessandro Preziosi e Carmine Buschini, nel cast di Liberi di scegliere ci sono anche: Nicole Grimaudo, Federica De Cola, Francesco Colella, Federica Sabatini, Corrado Fortuna.