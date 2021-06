Liam Payne malato: l’ex One Direction si svela, ma è mistero sulla malattia

Liam Payne ha deciso di parlare con i propri fan della situazione delicata che sta affrontando in queste ultime settimane. In realtà, ciò che ha costretto l’ex One Direction al riposo è ancora un mistero. Infatti, sebbene abbia scelto di rivelare di avere un problema di salute, non è entrato nei dettagli. Attraverso un videomessaggio di 16 minuti, Liam ha scelto la piattaforma di Youtube per parlare con i suoi fan. In particolare, ha rivelato loro il motivo per cui ultimamente è stato molto assente. Ed ecco che ha confessato di essere stato molto malato.

Il cantante 27enne non ha specificato la malattia di cui soffre. Payne ha solo fatto sapere di essere affetto da una malattia che l’ha portato a vivere delle settimane dure. A causa di questo problema di salute, si ritrova anche a combattere contro la depressione. Lui stesso fa sapere che questi sono stati per lui giorni molto strani e brutti. Ha fatto riferimento alla tosse e ha ammesso di comprendere coloro che in questo momento sono malati. Payne ha contratto il Covid-19? In effetti potrebbe trattarsi proprio di questo, visto che scherza anche sul fatto che dovrebbe indossare una mascherina per non infettare la sua macchina fotografica.

Nonostante ciò, le ultime indiscrezioni parlano di un problema di salute che non sarebbe collegato con il Coronavirus. Intanto, in questo videomessaggio, l’ex One Direction fa sapere ai fan che quando non può allenarsi diventa “un pazzo depressivo”. Nel frattempo, ha avuto modo di dedicarsi al figlio Bear, nato dalla sua relazione con l’ex fidanzata Cheryl. Riserva dei complimenti a quest’ultima, facendo notare che è una mamma “abbastanza brava”.

Fa presente che tenta di spronare il bambino sempre di più, sebbene a volte sia complicato capire il giusto equilibrio. Il figlio di Payne vive con sua madre Cheryl e con la nonna Joan Callaghan, in una casa da 3,7 milioni di sterline, nel Buckinghamshire. Il cantante 27enne, di recente, si è trasferito nelle vicinanze, in una villa da ben 5 milioni di sterline, con lo scopo di stare il più vicino possibile al figlio.

Ora i fan sono molto preoccupati per il giovane cantante, visto che non ha rivelato i dettagli della sua malattia.