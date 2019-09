Liam Payne parla della reunion dei One Direction: con o senza Harry Styles?

One Direction News: Liam Payne rivela che gli ex membri sono d’accordo per il ritorno ma c’è l’incognita Harry Styles

Da tempo si parla di un possibile coming back dei One Direction, l’amatissima boy band anglo-irlandese nata nel 2010. Ormai sono passati tre anni da quando Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson e Liam Payne hanno annunciato una pausa per dedicarsi a nuovi progetti dopo il successo mondiale. I fan continuano a sperare in una reunion e amerebbero ricevere una conferma rispetto a questa possibilità. La notizia non c’è ancora, ma un ritorno dei quattro ragazzi sembra nell’aria. Liam Payne, che da poco ha lanciato il singolo Stack It Up, attraverso un’intervista radiofonica a SiriusXM Hits 1 nel programma The Morning Mash Up ha rivelato che la maggior parte dei componenti è d’accordo sulla reunion, ma non è sicuro che Harry Styles sia con loro perché non parla con lui da un bel po’.

Liam Payne sulla reunion dei One Direction: “Non so cosa ne pensa Harry”

Il cantante 26enne nell’intervista rivela che lui e sui amici di band sarebbero d’accordo a tornare insieme, ma è difficile predire quando possa accadere. Questo anche perché non è in contatto con Harry Styles e non parla con lui da un po’ di tempo. “Intendo che non parlo con Harry da un po’, quindi non so cosa gli passi per la testa. Ho sentito che ne ha parlato in una specie di rivista o qualcosa del genere l’altro giorno, che è stato bello, ma penso che tutti gli altri sono stati davvero schietti e che siano pronti”, dichiara.

Harry Styles, le dichiarazioni sulla reunion dei One Direction: “Non direi che non lo farò mai più”

Recentemente anche Harry Style ha detto la sua. Intervistato da Rolling Stones ha risposto alla domanda che milioni di Directioner avrebbero voluto fargli: ci sarà mai una reunion dei One Direction? Il cantante, oltre a parlare del suo nuovo disco che parla di sesso e tristezza, sulla questione ha dichiarato: “Non lo so. Non credo che direi mai ‘Non lo farò mai più’, perché non è così che mi sento. Se ci sarà mai un momento in cui tutti desidereremo davvero farlo, quello sarà il solo momento giusto. Secondo me non dovrebbe trattarsi di altro che di noi che diciamo: ‘Ehi, era un sacco divertente. Dovremmo rifarlo’. Ma fino a quel momento sento che mi sto godendo il processo del far musica, la sperimentazione”. E poi ha aggiunto riflessivo: “Penso anche che se tornassimo per fare le cose allo stesso modo, non sarebbe la stessa cosa in ogni caso”.