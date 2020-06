Liam Gallagher, matrimonio in Italia rimandato: il cantante spiega perché

Liam Gallagher, la decisione sul matrimonio in Italia con Debbie: nozze rinviate di un anno

Il matrimonio in Italia di Liam Gallagher e Debbie è rimandato. La coppia aveva scelto il nostro bel Paese per convolare a nozze, ma nessuno avrebbe potuto prevedere ciò che è successo. Ovvero una pandemia mondiale. Il Coronavirus ha messo in pausa i sogni d’amore di molte coppie e tra queste ci sono anche il cantante e la sua fidanzata. Gallagher è al suo terzo matrimonio con la sua agente, con cui il fidanzamento è stato ufficializzato dopo sei anni insieme. Le nozze dell’ex leader degli Oasis erano previste questa estate, in Italia. Solo tre mesi fa raccontava di non essere intenzionato a cambiare la data e che il Coronavirus non gli avrebbe impedito di convolare a nozze con la sua amata Debbie. Alla fine, però, la coppia ha dovuto optare per il rinvio, e il motivo è molto semplice.

Liam Gallagher e Debbie rimandano il matrimonio in Italia: si sarebbero dovuti sposare questa estate

Intervenuto ai microfoni di BBC Radio 2, Liam ha raccontato a Zoe Ball che insieme alla sua compagna hanno deciso di posticipare all’anno prossimo il matrimonio. Il motivo? È presto detto: è molto probabile che questa estate si sarebbero dovuti sposare con le mascherine e non ne hanno alcuna intenzione. Ha pronunciato esattamente queste parole: non ha intenzione di sposarsi con la mascherina. E come biasimarlo! In tanti hanno infatti deciso di rimandare il matrimonio a causa dell’emergenza Coronavirus e l’ex leader degli Oasis sogna per il suo matrimonio le stesse cose che sognano tutte le altre coppie. Un matrimonio sereno, felice, gioioso, divertente e pieno di bei ricordi. E proprio per questo Liam Gallagher e Debbie si sposeranno in Italia nel 2021.

Liam Gallagher non si sposa più quest’anno: il matrimonio con Debbie rinviato al 2021

Liam e Debbie hanno aspettato diversi anni per convolare a nozze, attendere un anno in più probabilmente non sarà un problema. I due si sono conosciuti nel 2013, quando Debbie ha iniziato a lavorare come assistente personale del cantante. Si sono fidanzati nel 2014, dopo che Gallagher ha divorziato dalla seconda moglie. Due anni fa erano finiti sulle prime pagine dei tabloid per un brutto litigio in pubblico, ma l’amore ha vinto sulle incomprensioni. L’anno scorso infatti è arrivata la proposta di matrimonio e tutto è tornato al proprio posto. Liam ha chiesto a Debbie di sposarlo durante una vacanza sulla costiera amalfitana.