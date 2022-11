L’ex Suor Cristina Scuccia torna in tv: dove e quando

Cristina Scuccia, l’ex suora che ha vinto la versione italiana di The Voice nel 2014, tornerà in televisione dopo l’intervista a Verissimo che tanto ha fatto scalpore. Nello studio di Silvia Toffanin la 34enne ha infatti raccontato la sua nuova vita lontano dalle Orsoline. Un cambiamento graduale, partito proprio dopo la vittoria del talent show di Rai Due.

Ebbene, sette giorni dopo l’annuncio clamoroso, l’ex Suor Cristina Scuccia tornerà di nuovo a Verissimo: sarà ospite della puntata in onda su Canale 5 domenica 27 novembre. La giovane riapparirà nello studio Mediaset per raccontare a Silvia Toffanin le emozioni vissute questa settimana. La notizia del suo cambiamento ha destato clamore, tanto da occupare per giorni le pagine dei maggiori quotidiani italiani e non solo.

La reazione delle Orsoline

Il ritorno in tv dell’ex Suor Cristina ha sconvolto i telespettatori. Le immagini del cambiamento radicale della Scuccia – che per l’intervista con Silvia Toffanin ha indossato uno sgargiante tailleur rosso – hanno fatto il giro dei social network. Una trasformazione che pare non sia andata proprio giù alle Orsoline, l’ordine di cui Cristina faceva parte fino a poco tempo fa.

“Suor Cristina? Non abbiamo nulla da dire. Non c’è proprio niente di cui parlare”, è la risposta secca delle Orsoline alla domanda diretta posta da Fanpage, che ha contattato l’istituto dopo l’intervista della Scuccia a Verissimo. Una risposta più che mai chiara: sembra che le religiose, che avevano sempre incoraggiato Cristina nel canto, non l’abbiano presa particolarmente bene.

Suor Cristina Scuccia ha cambiato vita: non è più suora

A Verissimo, Suor Cristina Scuccia si è presentata in abiti borghesi e l’effetto sorpresa è stato immediato. Dopo oltre 19 anni di vita consacrata nell’ordine delle Suore Orsoline, la vincitrice della seconda edizione di The Voice of Italy ha scelto di lasciare le sue consorelle. Non ha perso la fede, ma ha deciso di viversi una vita differente. E non rinnega nemmeno gli anni da suora, parlando di uno dei periodi più fantastici della sua esistenza.

Dopo la vittoria nel talent show di Rai Due ha iniziato un cambiamento di crescita, di consapevolezza, che l’ha spinta a riflettere sulla sua vita. Con l’avvento della pandemia Covid c’è stato un ulteriore salto di coscienza. Cristina si è guardata dentro, nel profondo, come mai aveva fatto prima di allora. Ed è lì che è maturata la decisione di togliersi il velo.

In questo lungo processo di cambiamento, durato praticamente anni, Cristina Scuccia è stata aiutata da una psicologa e supportata dai suoi genitori. Oggi l’ex suora – che nel 2019 ha partecipato a Ballando con le Stelle destando non poche polemiche per la scelta di non poter eseguire balli più passionali come tango o bachata – vive in Spagna, lavora come cameriera ed è single.