Levante non ci sta: “Mai detto, è gravissimo”, replica dopo caos sul medico

Nelle ultime ore Levante è al centro di una polemica, suo malgrado. Non è stata lei a lanciare questa polemica, o meglio lei ne ha lanciata una che poi è diventata tutt’altro. Ma cosa è successo? Da ieri è facile imbattersi in qualche notizia in cui si legge che Levante si sarebbe scagliata contro il medico della figlia perché si sarebbe rifiutato di visitare la bambina. Il motivo? Sempre in alcune news è stato riportato che il medico non avrebbe visitato la bimba perché era accompagnata dal papà, e non dalla mamma. In realtà non è andata così, ma partiamo da cosa aveva scritto Levante ieri.

Scattandosi un selfie in sala d’attesa, Levante ha raccontato che la figlia si stava sottoponendo a un ECG, che sta per elettrocardiogramma. Lei è rimasta fuori, appunto, ed è stato papà Pietro a portare la bimba dentro per la visita. “Pietro entra con la bambina e il dottore chiede della mamma”, ha scritto la cantante. Poi ha proseguito il racconto così:

“O ci fate entrare entrambi oppure non domandate. Alma ha una mamma e un papà, ma nel caso in cui uno dei due non ci fosse (soprattutto io) non dovrebbe essere un problema per nessuno”

In nessun passaggio si legge, però, che il medico si sia rifiutato di visitare la bambina. Anche intervenendo oggi, Levante non ha spiegato meglio la frase sul chiedere della mamma ma forse perché lo ha ritenuto superfluo. Non è chiaro se poi lei sia entrata al posto del compagno Pietro o se semplicemente il dottore abbia domandato dove fosse la mamma. La protesta di Levante sul medico molto probabilmente si riferiva al fatto che vedere una bimba col padre non dovrebbe incuriosire nessuno, dovrebbe essere la normalità. Perché il ruolo del padre e il ruolo della madre hanno lo stesso peso.

Eppure qualcuno ha interpretato in modo diverso l’accaduto e ha pensato che Levante avesse dato il cambio al compagno, altrimenti il medico non avrebbe visitato la bimba. Che sia andata così o meno, Levante ha smentito che il medico abbia negato la visita. Riprendendo alcuni articoli di giornale, infatti, la cantante ha commentato così oggi su Instagram: “Io questa cosa non l’ho mai detta. È gravissimo però che ci sia il virgolettato di una cosa che non ho mai detto”. A onor del vero va detto che non era furiosa, adirata o arrabbiata. Di sicuro infastidita, perché si è vista attribuire parole, col virgolettato, che lei non aveva detto.