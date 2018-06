Levante scrittrice: la cantante sta scrivendo il secondo romanzo

Levante: il nuovo romanzo inizia a prendere forma

Claudia Lagona, vero nome di Levante, pensa al suo secondo romanzo. Dopo il grande successo del suo libro d’esordio Se non ti vedo non esisti, pubblicato il 19 gennaio 2017 con Rizzoli, Levante confessa di aver iniziato a scrivere il suo secondo romanzo che, poco alla volta, inizia a prendere forma. La cantante di Non me ne frega niente lo annuncia sul suo profilo Instagram: “Se non ti vedo non esisti lascia spazio ad un’altra storia che sto scrivendo“. Non solo cantautrice, Levante con le parole ci sa proprio fare e lo dimostra mettendole non solo in musica ma anche nero su bianco.

Levante: lo stato d’animo della cantautrice a proposito del nuovo romanzo

Una nuova storia per Levante, dunque, che è alle prese con il suo secondo romanzo. “Mi costringe a essere riflessiva, lucida, dedita come io non so essere ma miracolosamente sono in una delle mie fasi lunari, quella creativa“ scrive la cantautrice su Instagram a proposito della nuova storia che sta scrivendo. “Il mio secondo romanzo prende forma e colore e come al solito ho una paura fo****a” aggiunge poi Levante al suo post, non nascondendo i suoi pensieri e il suo stato d’animo.

Levante: non parteciperà a X Factor, in arrivo il nuovo libro

Sono già stati annunciati i nuovi giudici di X Factor e tra questi Levante non ci sarà. Levante aveva già affermato di aver ripreso a scrivere e di star pensando sia al nuovo album che al suo nuovo romanzo.