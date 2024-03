Letizia Petris: “Così ho dovuto decidere sulla vita di mio papà”

Letizia Petris, da poco uscita dalla Casa del Grande Fratello, è stata ospite da Silvia Toffanin a Verissimo. Ha parlato del doloroso racconto sulla morte del padre e di come ha vissuto l’infanzia a San Patrignano. I suoi genitori si sono conosciuti lì, durante un percorso di riabilitazione. Secondo lei questa storia è simile a quella con Paolo Masella, conosciuto sempre all’interno di una bolla.

Letizia ha parlato degli ultimi istanti di vita del padre e di quanto è stato difficile il periodo della malattia, seppur non è stato molto lungo. Ha confessato che la decisione finale sul farlo rimanere in vita oppure no è spettata a lei e alla madre. Ma proprio in quel momento il padre ha deciso di spegnersi.

“All’inizio papà aveva prospettiva, una malattia che sarebbe guarita. Io quando era in coma pensavo che ce l’avrebbe fatta. Eravamo molte tristi ed arrivò il dottore e ci disse che dovevamo scegliere noi se spegnere o no le macchine e quindi hanno messo noi davanti questa scelta. Io sono uscita da quella stanza ed ero convinta che lui si svegliasse, ma io non volevo perdere speranza. Mio padre ha deciso da solo di spegnersi quel pomeriggio, è rimasto padre fino alla fine, ma non è stato facile“.

Ciò ha portato la giovane e sua madre ad una brutta depressione. Poi lei ha trovato la forza per entrambe ed oggi possono dire di aver superato il terribile lutto.

“Io e mamma siamo entrate in una brutta depressione per quasi 6 mesi. Io andavo al letto e non mi volevo svegliare la mattina. Ad un certo punto mi sono detto o basta o mi tiro su, mi sono rimboccata le maniche ed ho tirato su mia mamma che aveva più bisogno di me in quel momento. Ho fatto da mamma alla mia mamma“.

La storia d’amore con Paolo Masella

Letizia ha rivelato che vede la sua storia d’amore con Paolo molto simile a quella dei genitori, che si sono conosciuti in un contesto chiuso come quello di S. Patrignano.

“La storia tra me e Paolo è simile a quella dei miei genitori. Io e lui ci siamo incontrati al Grande Fratello, come i miei genitori a San Patrignano, mio padre lo amerebbe“

Entrambi si sono scambiate promesse d’amore con la speranza, seppur giovani, di costruire una famiglia. Anche se è un po’ presto per tirare le somme, essendo appena usciti dal programma. Sarà il tempo a rivelare se questa storia d’amore funzionerà oppure no.