In molti pensavano che il campione avesse in tasca la parola chiave con cui vincere il montepremi e invece…

Antonio, ma come hai potuto non indovinare? Questa la domanda che si sono posti tantissimi telespettatori de L’Eredità, popolare quiz show preserale di Rai Uno condotto da Flavio Insinna. Nella puntata in onda giovedì 11 maggio, il campione si è affacciato alla “Ghigliottina” con un bottino allettante, ben 180mila euro. Peccato che alla fine della slot, si sia ritrovato con soltanto 11.250 euro (segnale che non era proprio giornata per il giovanotto). Tuttavia tutto lasciava presagire che ci sarebbe stato un lieto fine visto che l’associazione delle ultime cinque parole era tutto tranne che impossibile.

“Finire”, “Bicicletta”, “Grande”, “”E’ la stampa”, “Linea”: questi i cinque termini con i quali si è ritrovato a ragionare Antonio. Mentre su Twitter una valanga di spettatori hanno digitato la soluzione corretta (“Bellezza“), il campione si è arrovellato in una riflessione che lo ha portato a tentare con la parola “Giornale“. Non appena il ragazzo ha riferito la sua scelta definitiva, quella stessa valanga di utenti che aveva azzeccato il vocabolo “bellezza” ha rilasciato commenti di stupore: “Ma come ha potuto non avere l’illuminazione?”. E no, niente illuminazione. Insinna ha concluso rivelando che appunto la parola chiave era “bellezza”. The end e alla prossima.

L’Eredità, Insinna fuori dal progetto?

Da settimane si rincorre la voce che dalla prossima stagione televisiva L’Eredità potrebbe avere un nuovo timoniere. Secondo diverse indiscrezioni, Pino Insegno sarebbe in pole position per prendere le redini del popolare quiz show di Rai Uno. Il comico potrebbe quindi andare a sostituire Flavio Insinna a partire dal prossimo dicembre, quando cioè il programma dovrebbe tornare in onda (nel corso dell’estate e dell’autunno lascerà spazio a Reazione a Catena di Marco Liorni).

A proposito del valzer di conduttori, pare che nella prossima stagione ci saranno parecchi cambiamenti: a saltare potrebbe esserci Serena Bortone. Si mormora che la giornalista di Oggi è un altro giorno non vada troppo a genio alla maggioranza di governo. Dalla sua parte la Bortone ha i dati di ascolto: il suo talk, infatti, viaggia tra il 15 e il 17% di share, numeri più che soddisfacenti per l’ammiraglia Rai.