L’Eredità sbarca in prima serata: la data e i dettagli dell’operazione di Rai1

Il quiz show di Rai Uno promosso in prime time: quando andrà in onda e quale sarà il tema della puntata speciale

Promozione per il conduttore Flavio Insinna che guadagna una prima serata con L’Eredità. Il popolare quiz show preserale di Rai Uno sarà quindi protagonista di un prime time. Ne dà notizia DavideMaggio.it che spiega anche i dettagli dell’operazione dell’ammiraglia della tv di stato. Il programma andrà in onda eccezionalmente venerdì 28 gennaio, dopo I Soliti Ignoti, alle 21.25. Sarà un appuntamento dedicato al Festival di Sanremo che inizierà l’1 febbraio 2022 per concludersi venerdì 5.

Sono alte le aspettative visti i numeri monster che Insinna fa registrare quotidianamente. L’Eredità, nella stagione in corso, ha sempre avuto la meglio sulla concorrenza di Canale Cinque, sia quando ha gareggiato contro Caduta Libera di Gerry Scotti sia quando ha dovuto vedersela con Avanti un Altro di Paolo Bonolis.

I dati, come poc’anzi accennato, sono più che eccellenti. In media L’Eredità, nel corso della prima parte, La Sfida dei 7, incolla innanzi al teleschermo più o meno 3.5 milioni di utenti per poi spiccare il volo nella seconda parte quando i telespettatori interessati al quiz show si aggirano attorno ai 5 milioni. Se Insinna riuscirà a travasare gli ascolti del preserale nel prime time, il successo sarà assicurato.

L’Eredità sbarca in prima serata: sfida tra campioni

Lo speciale di venerdì 28 gennaio vedrà la partecipazione dei super campioni de L’Eredità e diversi ospiti. Il fil rouge dell’intera puntata sarà la storia del Festival di Sanremo, tra curiosità e aneddoti relativi al concorso canoro. Inizialmente, ha spiegato sempre DavideMaggio.it, al posto de L’Eredità i vertici del primo canale Rai avevano pensato a una trasmissione con protagonisti i tre artisti de Il Volo. Poi, però, la rotta è stata cambiata.

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble avrebbero dovuto narrare la storia di Sanremo in una serata evento dal titolo Se il Festival lo Raccontiamo Noi. Lo show è stato però messo in stand by e dovrebbe trovare posto nel palinsesto di Rai Uno a marzo. Pare inoltre che sarà rivisitato rispetto a quel che si era organizzato inizialmente. Inoltre dovrebbe srotolarsi in due puntate.