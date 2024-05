L’Eredità: per ‘La Ghigliottina’ un autore speciale. Di chi si tratta

Sabato scorso durante L’Eredità, il conduttore Marco Liorni aveva preannunciato ai telespettatori che presto sarebbe arrivata una sorpresa. Davide Maggio rivela in esclusiva di cosa si tratta: questa sera, il gioco della Ghigliottina è stato firmato da un autore Premio Oscar.

Per i concorrenti che stasera si metteranno alla prova sarà un vero e proprio onore confrontarsi con il gioco scritto da Roberto Benigni. L’attore e regista si è infatti prestato in via del tutto eccezionale a creare La Ghigliottina per la puntata di oggi Lunedì 27 Maggio. Sabato, Liorni aveva annunciato al suo pubblico che una grande personalità del mondo dello spettacolo è fan del game show, ci è voluto poco poi a fare 2+2, visto che Benigni e Liorni condividono la stessa agenzia.

Roberto Benigni autore per un giorno: i successi televisivi e al cinema

La Rai ha voluto concludere in grande stile la stagione de L’Eredità a quanto pare. Questa è infatti l’ultima settimana per il game show di Rai Uno e secondo Davide Maggio, chiamare un autore di eccezione può aiutare a combattere la concorrenza. Dopo un inizio un po’ incerto La Ruota Della Fortuna su Canale 5 ha iniziato tuttavia a dare del filo da torcere a Liorni. Bisognava quindi correre ai ripari, e vista l’occasione della presenza di Benigni da Papa Francesco, per la Giornata Dei Bambini, la Rai ha accalappiato il regista toscano. Ci aspetta quindi una Ghigliottina d’autore questa sera, chissà se sarà dedicata a uno dei tanti temi che Benigni ha portato in televisione. Ricordiamo infatti il clamoroso successo delle serate dedicate alla lettura della Divina Commedia con Tutto Dante, dei Dieci Comandamenti e La Costituzione.

Benigni, classe 1952, annovera nel suo curriculum una quantità di successi sia televisivi che cinematografici accanto ai grandi nomi dello spettacolo italiano. A partire da uno degli esordi in regia con ‘Non Ci Resta Che Piangere’, al fianco di Massimo Troisi, per poi passare al successo della pellicola ‘La Voce Della Luna’ diretta da Federico Fellini e amato da artisti del calibro di Woody Allen e Martin Scorsese. Nel 1999 arriva poi il successo internazionale grazie ai Premi Oscar per La Vita E’ Bella, con cui Benigni portò a casa il premio come Miglior Colonna Sonora, Miglior Film Straniero e Miglior Attore. Nel 2011, il Festival Di Sanremo raggiunse il 60% di share durante il monologo di Benigni sul 150° anniversario dell’Unità D’Italia. Successo poi doppiato nel 2023 per il 75° anniversario della Costituzione Italiana.