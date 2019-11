L’Eredità, Francesca Fichera mamma bis: è nato il secondo figlio

È nato il secondo figlio di Francesca Fichera e Filippo Volandri

Fiocco azzurro per Francesca Fichera, ex Professoressa de L’Eredità, e Filippo Volandri, ex tennista. La coppia ha avuto il secondo figlio dopo Emma, nata nel 2017. Il bambino, a cui è stato dato il nome di Edoardo, è venuto al mondo domenica 24 novembre. A dare l’annuncio la neo mamma bis su Instagram, dove ha condiviso un tenero scatto della manina del neonato. Una foto che ha subito fatto incetta di like e commenti di congratulazioni e auguri. Tra questi molti volti noti come Benedetta Mazza, Elisa D’Ospina, Carolina Rey, Eleonora Arosio, Sabrina Ghio. La stessa immagine è poi apparsa sull’account Instagram di Volandri, che ha ringraziato pubblicamente la compagna per l’ennesima gioia.

Le parole di Francesca Fichera e Volandri sul secondo figlio

“Benvenuto al mondo mio piccolo dolce cuore”, ha scritto Francesca Fichera su Instagram. “Benvenuto piccolo, ti ameremo più delle nostre vite, tu e tua sorella avete completato le nostre vite. Grazie Francesca per il coraggio e la forza che dimostri ogni volta”, ha invece detto Filippo Volandri. Dopo la nascita di Emma la Fichera – conosciuta al grande pubblico per il ruolo di Professoressa a L’Eredità – ha deciso di prendersi una pausa dal mondo dello spettacolo.

La storia d’amore tra Francesca Fichera e Filippo Volandri

Francesca Fichera e Filippo Volandri, ex tennista oggi commentatore sportivo, sono felicemente fidanzati dal 2009. I due si sono conosciuti in un ristorante e lo sportivo ha a lungo corteggiato la Fichera. All’inizio è stato un amore a distanza perché Francesca vive a Roma e Volandri si allenava a Firenze. Poi lui si è trasferito nella Capitale e Filippo e la Fichera sono andati a convivere. Ad oggi non sono ancora sposati.