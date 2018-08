L’Eredità torna con Flavio Insinna: data di inizio e news

Flavio Insinna conduce L’Eredità dopo Fabrizio Frizzi: annunciata la data di inizio

L’eredità è pronta a tornare sul piccolo schermo anche senza Fabrizio Frizzi. La precoce scomparsa del conduttore ha lasciato un grande vuoto nel cuore dei telespettatori e del programma stesso. In ogni caso, la Rai ha deciso di continuare a mandare in onda il game-show. Dopo il successo degli ultimi anni, ora il timone passa a Flavio Insinna. Il noto presentatore ha deciso di accettare questa sfida, nonostante il grande peso che senza dubbio sentirà sulle spalle. Prendersi la responsabilità di una trasmissione che ha visto andare via il suo ormai ‘padrone di casa’ non è cosa da poco. Tv Sorrisi e Canzoni annuncia finalmente la data di inizio ufficiale della nuova stagione.

L’Eredità torna in onda con Flavio Insinna: ultimissime news

Flavio Insinna torna sul piccolo schermo con L’Eredità da Lunedì 24 Settembre 2018. Il conduttore tornerà a far divertire il pubblico italiano e siamo quasi certi che il ricordo di Frizzi continuerà a vegliare sull’intera trasmissione. Inutile dire che per Insinna questa è una grande opportunità. Dopo i video trasmessi da Striscia La Notizia in cui si notava un Flavio un po’ alterato nei confronti di una concorrente di Affari Tuoi e non solo, per l’uomo non è stato affatto un bellissimo periodo. Dopo aver visto i fuori onda trasmessi dal tg-satirico di Antonio Ricci, Flavio decise di chiedere umilmente scusa a tutti, in primis alla signora presa di mira. Ora, tutto è passato e il presentatore può prendersi finalmente la sua rivincita.