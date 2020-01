Il Leone de Il Cantante Mascherato è davvero Albano: il video

Albano Carrisi a Il Cantante Mascherato: è lui il Leone

Ora non ci sono più dubbi: Albano Carrisi è il Leone de Il Cantante Mascherato! L’artista di Cellino San Marco si è tolto la maschera dopo aver perso la finale contro il Coniglio, alias Teo Mammucari. Quest’ultimo è stato il più votato tra i giurati nonostante le previsioni iniziali che davano proprio il Leone come vincitore della prima edizione dello show di Milly Carlucci. Vittoria mancata a parte, Albano si è divertito tanto nei panni del Leone e ha ringraziato la padrona di casa per questa nuova esperienza televisiva. “I miei nipotini che vivono a Zagabria si sono divertiti molto ad ogni mia esibizione”, ha raccontato Carrisi, riferendosi ai figli di Cristel, che vive in Croazia con il marito imprenditore Davor Luksic.

Alla finale de Il Cantante Mascherato Albano ha cantato con la sua voce

Come accaduto nel corso della seconda puntata, anche durante la finale de Il Cantante Mascherato Albano ha cantato con la sua voce, lasciando tutto il pubblico senza parole. Un’interpretazione perfetta della celebre “Nessun dorma” che ha emozionato tutti, sia il pubblico in studio che ha regalato una bella standing ovation sia il pubblico a casa.