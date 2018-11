Leonardo Pieraccioni ritrova l’amore: l’attore beccato con la nuova fidanzata

By

Leonardo Pieraccioni ritrova l’amore dopo la storia con Laura Torrisi

Leonardo Pieraccioni, dopo aver definitivamente chiuso la storia con l’ex gieffina Laura Torrisi, ecco che finalmente si consola tra le braccia di un’altra. L’attore italiano, infatti, è stato beccato da Diva e Donna nel centro di Firenze a passeggiare in compagnia della sua nuova fiamma. Apparentemente felice e super sorridente, Pieraccioni si mostra pubblicamente con una donna diversa da Laura Torrisi..o quasi! Da quanto emerso sulla rivista e sui vari social, la ragazza fotografata vicina a Leonardo, sembrerebbe somigliare completamente alla Torrisi. Capelli lunghi e neri, occhi neri e, il tutto porta a ricordare l’attrice siciliana.

La nuova fidanzata di Leonardo Pieraccioni si chiama Teresa

Con una notevole complicità, la nuova coppia sembra essere del tutto unita e i due appaiono innamorati e più che mai vicini. Della donna si conosce poco. Il suo nome è Teresa e, da quanto riportato dal web, ha 37 anni, oltre che essere già mamma di una bambina. Leonardo, nelle foto scattate, abbraccia la sua nuova fidanzata. E, addirittura, scatta anche un bacio che i fotografi non si sono lasciati sfuggire. Sorridono, si scambiano sguardi complici e pieni di intesa. Dunque, sembrerebbe proprio che il regista italiano abbia finalmente dimenticato la sua ex e ripreso ad amare come si deve.

Pieraccioni dimentica definitivamente Laura Torrisi

Dall’amore, durato circa quattro anni, con Laura Torrisi è anche nata Martina, la figlia dell’ormai ex coppia del cinema italiano. La bambina, oggi, ha otto anni. Dunque, se i reali sentimenti avessero trovato spazio nel cuore dello sceneggiatore comico, si potrebbe dichiarare ufficialmente persa la speranza che tra Leonardo e Laura potesse rinascere qualcosa. Anche perché, da oltre un anno, la sensualissima Torrisi sta insieme all’ex pilota di rally Luca Betti. I due, qualche mese fa, avevano smentito la notizia della rottura della loro relazione.