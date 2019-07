Leonardo DiCaprio: “Jack si sarebbe potuto salvare”? Incredulo alla domanda sul personaggio di Titanic

Durante la presentazione del film C’era una volta Holliwood, film diretto da Quentin Tarantino che lo vede protagonista insieme a Brad Pitt e Margot Robbie, Leonardo DiCaprio si è visto porre per l’ennesima volta una domanda su Titanic. Come tutti sanno il celeberrimo film finisce con Rose che si salva galleggiando in mare su una porta della nave, mentre il povero Jack muore di ipotermia. I fan del film si domandano da sempre se anche Jack poteva salvarsi, stando insieme all’amata su quella indimenticabile porta. Una domanda che ha dato anche avvio, nel corso del tempo, alla teoria secondo cui il giovane Jack sarebbe stato solo un personaggio immaginario nella mente di Rose, creato per sfuggire alla sua esistenza di ragazza borghese e ai problemi con il futuro marito. Così anche un giornalista, a distanza di più di venti anni dall’uscita di Titanic, ha fatto all’attore proprio questa domanda. La reazione di DiCaprio non è stata delle più felici.

La domanda a Leonardo DiCaprio su Titanic: “Jack poteva salvarsi?”

Come riporta il sito holliwoodlife, il giornalista Josh Horowitz, che ha incontrato gli attori di Once Upon A Time in Hollywood mentre presentavano il film, ha chiesto a Di Caprio se Jack poteva salvarsi in qualche modo. L’attore, a tanti anni di distanza e moltissimi film dopo, non si sarebbe mai aspettato una domanda sul film del 1997. Eppure è arrivata. La reazione è stata dunque di incredulità. Guardando a terra divertito e scuotendo la testa, ha risposto con un bel “No comment”.

Leonardo Di Caprio e la domanda su Jack di Titanic: Intervengono Brad Pitt e Margot Robbie

Insomma Leonardo DiCaprio è stato abbattuto dall’ennesima domanda sul destino di Jack nel film con Kate Winslet che l’ha consacrato al grande successo e così ha preferito non rispondere anche se con un gran bel sorriso in volto. In suo soccorso intervengono i colleghi del nuovo film che, ovviamente, non resistono nel fare un po’ (un bel po’) di ironia. Margot ha dichiarato: “Questa è la più grande controversia nella storia del cinema”, per poi chiosare: “Avreste dovuto allargare la porta?”. Pitt rincara la dose e malizioso, commenta: “Avresti potuto infilarti dentro la porta”.