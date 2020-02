Leo Gassmann è il vincitore di Sanremo Giovani 2020: trionfo dopo X Factor

Sanremo Giovani 2020, il vincitore è Leo Gassmann: la vittoria all’Ariston dopo X Factor

Il vincitore di Sanremo Giovani 2020 è Leo Gassmann. Le Nuove Proposte si sono sfidate con altri due duelli, che hanno rappresentato a tutti gli effetti le semifinali della gara. Amadeus ha iniziato la quarta serata di Sanremo 2020 leggendo la classifica provvisoria dei Big e passando poi direttamente ai Giovani. Il conduttore ha spiegato che il vincitore di Sanremo Giovani è stato eletto dai voti di giuria demoscopica, sala stampa e televoto da casa. Ha quindi annunciato l’ingresso dei primi due semifinalisti, Tecla e Marco Sentieri. La prima ha cantato il brano 8 marzo, con cui ha vinto il duello nella prima puntata del festival. La canzone con cui gareggia Marco invece si intitola Billy blu e lo ha cantato per la prima volta sul palco dell’Ariston durante la seconda serata, vincendo il duello.

Festival di Sanremo, in finale tra le Nuove Proposte volano Tecla e Leo Gassmann: le percentuali

La prima sfida è stata vinta da Tecla, con il 55% totale di preferenze, che è di fatti la prima finalista di Sanremo Giovani 2020. Prima di salutare Marco Sentieri, Amadeus ha speso due parole il suo brano: “Una canzone contro il bullismo e oggi è la giornata mondiale contro il bullismo”. E poi via alla seconda semifinale: Leo Gassmann e Fasma. Vai bene così – con frasi in lingua africana – è il titolo della canzone del figlio di Alessandro Gassmann ed ex concorrente di X Factor, mentre l’altro semifinalista ha cantato Per sentirmi vivo. Un duello molto difficile tra due brani che hanno ricevuto grandi applausi dalla platea dell’Ariston e lo ha dimostrato anche la percentuale con cui ha vinto Leo Gassmann: il 50,1%, quasi un parimerito, ma in finale c’è posto solo per uno. I due finalisti Tecla e Leo Gassmann non si sono esibiti nuovamente, ma Amadeus ha mandato in onda un breve estratto delle loro esibizioni di stasera.

Vincitore Sanremo Giovani 2020, Leo Gassmann porta a casa la vittoria contro Tecla: tutti i premi

Le giurie hanno votato nuovamente e il conduttore ha riaperto il televoto per un quarto d’ora. Trascorso il tempo, riempito dall’arrivo di Fiorello sul palco, Amadeus ha letto la busta con il nome del vincitore di Sanremo Giovani 2020: Leo Gassmann ha conquistato la vittoria con il 52,5% di voti. Il premio della critica Mia Martini assegnato dalla sala stampa è andato a Eugenio in via di gioia. Il premio Lucio Dalla assegnato dalla sala stampa, radio, tv e Web è andato a Tecla. Leo tornerà anche domani a Sanremo e si esibirà nella serata finale del festival.

Leo Gassmann vince Sanremo Giovani 2020, la reazione di papà Alessandro

Immediata la reazione di papà Alessandro Gassmann, che su Twitter ha postato un video in cui ha ringraziato tutti coloro che hanno votato per portare Leo alla vittoria. E poi ha aggiunto: “Mi sei sempre andato bene così amore”. Anche Leo ha commentato la vittoria attraverso i canali social di Sanremo. Queste le sue parole: “Ragazzi non so cosa dire, sono felicissimo. Sono onorato di aver gareggiato con artisti unici che apprezzo e ammiro tantissimo. È un sogno, non ci sto credendo“.