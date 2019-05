Lemme dopo il Gf continua a far discutere: “Preferisco starne lontano”

Lemme dopo il Grande Fratello, ancora critiche per lui: ecco cosa sta succedendo

Lemme dopo il Grande Fratello continua a far discutere. Il farmacista è stato protagonista infatti di un dibattito a Tv Talk, nella puntata di oggi. Un breve scambio di opinioni che però ha portato a una critica non solo a Lemme, ma indirettamente anche a chi gli permette di stare in televisione. È stato mandato in onda un filmato in cui veniva riassunto brevemente il percorso televisivo del volto di Domenica Live. Forse non tutti sanno che prima di arrivare da Barbara d’Urso, Lemme ha partecipato a Porta a Porta nel 2005 e già asseriva di essere un genio. Insomma, nulla di nuovo rispetto a ciò che abbiamo sentito spesso nei salotti della d’Urso e anche al Grande Fratello 16.

Lemme, Geppi Cucciari dice la sua sul farmacista del Gf: “Preferisco stare lontano”

Ospite in studio a Tv Talk c’era anche Geppi Cucciari, che ha parlato del suo programma Rai Pipol. A lei il conduttore ha domandato cosa ne pensa di Lemme in televisione e se lo ospiterebbe nella sua trasmissione. Questa la risposta di Geppi: “Beh dipende anche da dove lo metti. E no, nel mio programma no. Anzitutto perché questo programma parte da persone che non hanno già flirtato con la televisione. Di lui poi si sa già tutto. […] Frequenta un linguaggio televisivo che conosco e non giudico, ma dal quale preferisco stare lontano”. Una presa di posizione netta contro Lemme dunque. In studio si è discusso anche dei temi che affronta il farmacista. Parlare di disturbi alimentari e di diete, infatti, non sempre porta a qualcosa di buono. La televisione dovrebbe essere più attenta a questo aspetto?

Lemme sotto accusa: “Qualcuno va da lui, altrimenti…”

A questa domanda ha risposto Alba Parietti: “Il discorso è questo, lui si presenta da solo come il mago Otelma. Ci sarà qualcuno che va da lui, altrimenti non potrebbe fare il personaggio che fa. Lui da dietologo ha trasferito questa cosa in televisione. Siamo sempre lì, ci sarà qualcuno che guarderà la televisione e stabilisce cosa può o non può essere messo in televisione”. Anche su questo, comunque, è intervenuta la Cucciari: “Lui tocca una delle corde più fragili, però bisogna stare attenti a cosa si comunica con la perdita dei chili perché in alcuni casi i chili non li perdi ma li conservi. Bisogna affidarsi a dei medici”. Da ciò che abbiamo potuto vedere di Lemme, comunque, siamo certi che non si lascerà scalfire da queste critiche e che lo rivedremo ancora in TV. Dove non si sa.