Lele Mora, mascherine Covid-19 per l’Italia: “A giorni, costo minimo”

Covid-19, Lele Mora produce mascherine: “Ci sto lavorando dall’inizio dell’emergenza”

L’ultima intervista rilasciata da Lele Mora è di Adnkronos e ha come oggetto una quantità consistente di mascherine chirurgiche che l’ex agente dei Vip farà arrivare in Italia dopo un periodo di duro lavoro. “Ci sto lavorando – queste le sue parole sull’iniziativa che ha intrapreso – dall’inizio dell’emergenza coronavirus, da circa quaranta giorni”. Si tratta di un impegno degno di lode perché le mascherine anche se non saranno distribuite gratuitamente saranno comunque acquistabili a un prezzo irrisorio; a confermarlo è stato proprio lui che ha anche accennato alle varie difficoltà avute in questo periodo.

Mora, superate le difficoltà per le mascherine: “Le aspettiamo a giorni”

“Per farle arrivare – ha raccontato Mora – abbiamo trovato molte difficoltà ma ci dovremmo essere riusciti. Le aspettiamo a giorni”. Ci saranno i soliti che vedranno chissà cosa dietro a questo comportamento ma in realtà l’intento di Mora è quello di “contribuire, seppure minimamente, ad alleviare qualche piccola preoccupazione che si vive durante questa epidemia”. Sappiamo tutti in effetti cosa si è scatenato attorno alle mascherine, tra ordini esagerati degli acquirenti e prezzi esorbitanti praticati da ambulanti e farmacie, in vari casi denunciati, ed è per questo che il gesto di Mora è meritevole di apprezzamenti.

Ultime news, Lele Mora: “Possibile grazie a un amico israeliano”

“Vedevo farmacie – ha spiegato l’ex agente dei Vip – con i cartelli ‘mascherine finite’ e la delusione nelle persone che non riuscivano ad averle, così mi sono attivato. Non è stato semplice trovarle – ha poi aggiunto –. È stato possibile solo grazie ad un amico israeliano che ha un’azienda farmaceutica che può produrle”. Come dicevamo, il prezzo delle mascherine non sarà alto: si tratta di “mascherine chirurgiche di buona qualità, non sono gratis ma avranno un costo minimo e saranno distribuite da un imprenditore italiano”.