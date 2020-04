Coronavirus: morta Lee Fierro, star del film Lo Squalo: il triste annuncio

Lee Fierro, star del film Lo Squalo (1975), è morta a causa del coronavirus: il triste annuncio

Lee Fierro, attrice americana celebre per aver interpretato nel film Lo Squalo (1975, regia di Steven Spielberg) il ruolo della signora Kintner (e poi di nuovo nel sequel Lo squalo 4 nel 1987), è morta a 91 anni nella giornata di ieri. Il decesso si è registrato a causa delle complicazioni legate al coronavirus. La Fierro si è spenta in una casa di riposo nello Ohio. A dare la triste notizia è stata l’edizione online di Variety che si è affidata a fonti locali. In particolar modo si è affidata alla testata locale “The Martha’s Vineyard Times”. Nel celebre thriller di Steven Spielberg, Lo Squalo, Lee ha vestito i panni della madre di Alex Kintner (Jeffrey Voorhees), tra le prime vittime del pesce. Famosa la scena in cui la donna piomba dal capo della polizia di Amity (dopo la scomparsa cinematografica del figlio) e lo schiaffeggia dopo essere venuta a conoscenza che l’agente sapeva che una ragazza era stata già ammazzata dall’aggressione di uno squalo.

Lee Fierro ne Lo Squalo 4

La Fierro ha calcato il set anche de Lo Squalo 4 nel 1987, dodici anni dopo l’uscita del primo film. Alla regia non c’era più Spielberg ma Joseph Sargent. In una intervista del passato, Lee ha anche raccontato un curiosissimo aneddoto inerente alla sua storia. Nella fattispecie ha narrato che circa una trentina di anni dopo le riprese de Lo Squalo, si è ritrovata una sera a cenare in un ristorante di pesce, scorgendo che nel menu c’era una voce che recitava: “Alex Kintner Sandwich”. A un ragazzo che lavorava in quel luogo, raccontò che fu proprio lei a interpretare la Signora Kintner. La voce giunse al padrone del locale che, incredibilmente, era Jeffrey Voorhees, vale a dire colui che ne Lo Squalo aveva interpretato suo figlio. Jeffrey corse ad abbracciarla, in ricordo dei vecchi tempi.