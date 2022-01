Lea-Un nuovo giorno, la fiction con Anna Valle e Pasotti: la trama

By

Un nuovo medical drama sbarca su Rai Uno. Si intitola Lea-Un nuovo giorno la fiction che segna il ritorno in tv di Anna Valle e Giorgio Pasotti. Di recente i due sono apparsi in Luce dei miei occhi e Mina Settembre. La serie partirà subito dopo il Festival di Sanremo, ovvero il prossimo martedì 8 febbraio.

Anna Valle indossa i panni di Lea Castelli, un’infermiera pediatrica che torna a Ferrara dopo il divorzio dal marito. Divorzio avvenuto dopo la perdita del figlio all’ottavo mese di gravidanza. Presto la donna scopre che non è facile riadattarsi alla vita in corsia e che deve imparare ad accettare il suo passato per poter guarire.

Mentre i giorni passano al lavoro Lea capisce che il suo dolore si è trasformato in un dono: ha sviluppato una forte empatia verso i bambini, intuendone i problemi clinici, ma soprattutto umani e familiari. Poi la novità inaspettata: Lea si troverà fianco a fianco con l’ex marito, diventato il nuovo primario dell’Ospedale Estense.

Lea sarà divisa tra il marito Marco – a cui presta il volto Giorgio Pasotti – e un nuovo amore, Arturo. Quest’ultimo è interpretato dal modello e attore turco Mehmet Gunsur. Nella fiction è un musicista rock, padre single di una bambina, Martina, che viene ricoverata nel reparto della Castelli.

Lea e Marco si ritrovano a lavorare nella stessa struttura e tra i due c’è ancora qualcosa di irrisolto nonostante la presenza di Arturo e la nuova compagna del primario, una collega ginecologa. Un intreccio, dunque, romantico e avvincente.

Per la fiction Lea-Un nuovo giorno Anna Valle ha preso lezioni da un medico sul set. Ad aiutarla pure due infermiere di Bassano del Grappa che le hanno insegnato ad usare gli strumenti del reparto di pediatria. Nel cast della serie ci sono anche Primo Reggiani e Daniela Morozzi.

Dove è stata girata Lea? Tutti gli interni della fiction sono stati ricostruiti a Roma mentre gli esterni sono stati girati a Ferrara. La fiction è composta da quattro puntate.