Lea Michele si è sposata: il matrimonio della star di Glee con Zandy Reich

By

Lea Michele si è sposata, è ufficiale: la star di Glee è convolata a nozze con il fidanzato Zandy Reich

È ufficiale: Lea Michele e Zandy Reich si sono sposati. Secondo People la star di Glee è convolata a nozze con il fidanzato Zandy Reich sabato. Un’amicizia quella di Lea Michele e Zandy che si è trasformata in una bellissima storia d’amore. Al matrimonio erano presenti solo familiari e amici intimi degli sposi. A riportare le prime parole della coppia, le prime da marito e moglie, è sempre stato People. “Siamo entusiasti di essere sposati e grati di essere circondati dai nostri amici e familiari” avrebbero detto i due “E siamo felici di passare il resto della nostra vita insieme”.

Lea Michele e Zandy Reich sono diventati marito e moglie: fiori d’arancio per la coppia

Il matrimonio di Lea Michele e Zandy Reich è stato celebrato esattamente un mese dopo l’addio al nubilato dell’attrice. Il volto noto di Glee era volata alle Hawaii insieme alle sue migliori amiche Emma Roberts, Jamie-Lynn Sigler e JoAnna Garcia Swisher per festeggiare. L’annuncio ufficiale del fidanzamento, invece, è stato fatto da Lea Michele nell’aprile 2018. Lei e Zandy Reich, però, si frequentavano già da diverso tempo. La coppia aveva confermato di stare insieme nel 2017, dopo che entrambi erano stati beccati mano nella mano a New York dai paparazzi.

Lea Michele dopo Cory Monteith sposa Zandy Reich: la decisione di sposare un uomo estraneo al mondo dello spettacolo

Lea Michele, dopo la tragica morte del fidanzato Cory Monteith, ha deciso di unirsi in matrimonio con una persona che, di fatto, è totalmente estranea al mondo dello spettacolo. Zandy Reich si è laureato in economia all’Università della Pennsylvania e ha frequentato la prestigiosa Wharton School of Business di UPenn. Oggi è Presidente del marchio di abbigliamento AYR.