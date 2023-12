Lea – I nostri figli: ci sarà la 3ª stagione? Parlano gli sceneggiatori

Con la puntata di domenica 3 dicembre si conclude la fiction di Rai 1 Lea – I nostri figli, arrivata alla sua seconda stagione. La serie, nonostante la concorrenza di altri programmi in prima serata, come Terra Amara su Canale 5 e Che Tempo Che Fa su Nove, è riuscita a primeggiare negli ascolti. Alla luce del finale di Lea – I nostri figli, sorge spontanea una domanda: ci sarà una terza stagione?

Lea 3, la trama: parlano gli sceneggiatori

A parlare del futuro della fiction sono stati gli sceneggiatori della serie, Anna Mittone e Mauro Casiraghi, intervistati da Fanpage.it. Sull’ipotesi che Lea possa avere una terza stagione, Mittone ha spiegato di avere ancora tanto da raccontare sui personaggi di Lea e Marco, ma prima di tutto bisognerà attendere la decisione della Rai: “Nella nostra percezione, la storia di Lea non è finita. Il personaggio può dare ancora tanto. Quindi sì, abbiamo lavorato a un’idea sulla terza stagione” è quanto ha detto la sceneggiatrice. Ad aggiungere un dettaglio su cosa la terza stagione della fiction targata Rai 1 potrebbe raccontare è stato Mauro Casiraghi: “Il terzo capitolo ci sta, perché si potrebbe raccontare la vita vera e propria della famiglia“.

I due sceneggiatori hanno offerto ulteriori anticipazioni su quanto potrebbe trattare la terza stagione di Lea. Queste le parole di Mittone su quanto potrebbe attendere il personaggio interpretato da Anna Valle: “Ci sembra interessante metterla a confronto con la maternità in modo ancora più presente di come è stato in questa stagione con Martina“. Casiraghi ha invece rivelato: “Il piano per la terza stagione sarebbe anche quello di dare spazio alle storie delle infermiere. Di alcune sappiamo ancora poco e possiamo raccontare molto“.

Lea 3: data di messa in onda e cast

Sulla data di messa in onda di un’ipotetica terza stagione di Lea ci sono ancora diversi dubbi. Tra la prima e la seconda stagione è passato un solo anno, ma non è dato sapere, almeno per il momento, se il 2024 possa essere l’anno di Lea 3: “Difficile dirlo perché ci sono tanti incastri, anche con gli impegni dei protagonisti, che non conosciamo al momento. Dipende molto anche da quello” ha spiegato Casiraghi.

I due sceneggiatori hanno pochi dubbi sulla presenza dei volti di punta della fiction. Casiraghi e Mittone hanno spiegato che, molto probabilmente, Anna Valle, Giorgio Pasotti e Mehmet Günsür faranno ancora parte del cast in caso di riconferma della fiction per una terza stagione: “Pensiamo che loro siano contenti di continuare questo racconto” ha detto Anna Mittone. Le prime due stagioni di Lea, inoltre, hanno avuto un totale di 8 episodi ciascuna, suddivisi in quattro serate. Su X, alcuni spettatori hanno ritenuto che la serie fosse troppo breve, manifestando il desiderio di rimanere per più tempo in compagnia dei personaggi della fiction. Anna Mittone, affrontando l’argomento, non ha nascosto come le piacerebbe che Lea potesse avere una terza stagione più lunga. Chissà se la Rai deciderà di accontentare il desiderio di alcuni fan della serie.

Ricapitolando, riguardo un’ipotetica terza stagione di Lea, gli sceneggiatori hanno già alcune idee. Non è dato ancora sapere se e quando avverrà la messa in onda. Molto dipenderà dalla decisione della Rai, che dovrà valutare se confermare la fiction o cancellarla, costringendo gli spettatori a dire addio ai personaggi interpretati da Anna Valle, Giorgio Pasotti e Mehmet Günsür.