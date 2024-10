Le Volta Pagina ancora a Reazione a Catena? Furia web: “Basta!”

Perchè oggi 31 ottobre sono tornate Le Volta Pagina a Reazione a Catena? Anna Laura, Antonella e Rosa sono ricomparse su Rai 1 dopo un abbandono inaspettato (forse) a causa delle troppe critiche e illazioni sulla loro permanenza nel programma.

Alcuni tra il pubblico si erano infatti insospettiti per il fatto che spesso le famose Catene musicali o le parole all’Intesa vincente fossero troppo facili, cosa che non succedeva con gli altri concorrenti. Dopotutto grazie a Le Volta Pagina il programma ha guadagnato moltissimo in termini di share, soprattutto nella parte finale del gioco, dato che le tre amiche appassionate di libri hanno portato a casa un bottino consistente nel corso del tempo, arrivando quasi a toccare i 400mila euro.

Sui social ne abbiamo sentite di tutti i colori, da chi ha ipotizzato che Le Volta Pagina conoscessero gli autori a chi ha pensato che fosse tutto studiato. Il sospetto più grande è sorto nella loro ultima puntata, con una parola finale impossibile da azzeccare, eppure apparentemente facilissima per Anna Laura, Rosa e Antonella. C’è del genio o qualcosa di strano dietro alle tre amiche? Sicuramente nel corso delle puntate hanno dimostrato un acume invidiabile ma si sa, le congetture sono sempre dietro l’angolo.

Ma torniamo alla questione iniziale, come mai le Volta Pagina sono ancora a Reazione a Catena? La risposta è molto semplice: in questi giorni Pino Insegno sta tenendo la “Sfida dei campioni“, iniziata il 25 ottobre e ancora nel pieno del gioco. Si tratta di una gara tra tutti i migliori dell’ultima stagione che si trovano a giocare l’uno contro l’altro fino alla fine. E così come tutti gli altri campioni anche Le Volta Pagina sono state invitate per dimostrare di essere davvero delle fuoriclasse nel quiz più amato di Rai 1. E neanche stavolta hanno deluso le aspettative, portandosi a casa ben 26mila euro dopo aver indovinato la parola finale, “Babele”.

Chi sono le Volta Pagina di Reazione a Catena?

In questo periodo in molti si sono chiesti cosa fanno nella vita Anna Laura, Antonella e Rosa. In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, le tre amiche si sono raccontate, spiegando di essersi conosciute a lavoro, dato che erano nello stesso ufficio di un’azienda che si occupa di servizi energetici. Insieme fanno tantissime cose, tra cui palestra, cene, mostre, cinema e lettura. A decidere di partecipare a Reazione a Catena è stata Antonella, la meno timida tra di loro.

Chiaramente dopo la loro – ennesima – partecipazione a Reazione a Catena non sono mancate le polemiche sui social, anzi, potremmo parlare di una vera e propria bagarre. Alcuni utenti su X si sono apertamente schierati contro le tre amiche dopo averle riviste in televisione: “Le solite catene “difficii” per questa squadra“, scrivono alcuni, lasciando intendere ancora una volta la “puzza” di favoritismo. Un altro utente invece le difende a spada tratta: “…e comunque, tutti contro le volta pagina ma io le adoro!!!! sono un sacco acculturate, la loro intesa è fortissima.. grideranno un po’, ok, e quindi? se non si sentono a vincenda devono urlare. sono antipatiche perche vincono?“.